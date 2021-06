Vinculan a proceso al "Tolteca", relacionado con ataque a los LeBarón

Un juez federal vinculó a proceso a Freddy "C", alias "Tolteca", supuestamente relacionado con el ataque contra la familia LeBarón del 4 de noviembre de 2019, por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Freddy "C" fue detenido el pasado 23 de junio de 2021 en el municipio de Moris, Chihuahua, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y contaba con orden de aprehensión librada por un juez federal con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México por delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud, desde el 28 de enero de 2020.

Durante la audiencia inicial se calificó de legal su detención y luego de vincularlo a proceso, el juez impuso a "Tolteca" la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Almoloya", en el Estado de México y fijó tres meses para la investigación complementaria.