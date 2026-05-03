Violencia en Culiacán deja cuatro muertos y varios heridos

CULIACÁN

, Sin., mayo 3 (EL UNIVERSAL).- En unaen diversos sectores de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, se registraron los asesinatos de cuatro hombres de diversas edades y tres personas más, ingresaron a hospitales por heridas de bala en ataques director, entre las víctimas mortales se encuentra.y un mediador del Salas de Lectura."N", de profesión docente fuecon armas automáticas, cuando conducía un vehículo Mazda, dede modelo reciente, sobre el boulevard Obrero Mundial, de la colonia Diez de Abril, en la parte norte de la ciudad.En la comunidad conocida como, a la salida sur de, fue encontrado el cuerpo de"N", de 17 años de edad, reportado un día antesjunto con otro menor, por personas armadas.Su cuerpo fue encontrado cerca de la zona conocida como el trébol, tenía lasal frente con varios, sobre el otro jovencito que fue reportado como desaparecido, según las versiones este fue dejado en libertad por sus captores."N", de 24 años de edad, quien fuecerca de un abarrote, de lade que los cuerpos de auxilio lo internaron en un hospital de la ciudad.Se conocen que la víctimade un negocio de abarrotes, de la calle Mina de valencia, de la, fue blanco de variosdesde una distancia corta, por lo que este no logró huir del lugar.Un adolescente de nombre"N", de 17 años de edad, fuede variosen el estacionamiento de una tienda de autoservicio que se ubica por el boulevard Horizontes, en la colonia Cuatro de Marzo.El adolescente"N", de 17 años de edad, quien viajaba en un vehículo por la avenida Patria, de la colonia Rafael Buelna, fue víctima de unpor un grupo armado que logro huir, por lo que este fue trasladado con urgencia por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital."N", de apariencia joven, fueen uny mariscos, en la colonia Plutarco Elías Calles, por lo que personal de la Cruz Roja, escoltados por elementos del ejército lo llevaron con graves lesiones a un hospital.En el sector de, una persona del sexo masculino, de apariencia joven, fue reportado herido conde armas de fuego en el tórax, por lo que fue internado en un hospital.-----en plaza dedejaEn una, ubicada muy cerca de ladel Estado, en el Desarrollo Urbano de, se registraron una serie de enfrentamientos entre grupos armados, en los que tres hombres perdieron la vida y una mujer resultó herida.Las autoridades de los tres niveles de gobierno que llegaron al sitio, encontraron frente a la, denominada "Cuatro Ríos", en el, a unaa bordo de un automóvil, de modelo r reciente, de la marcha, deEl personal militar amplió la inspección y metros más adelante encontraron otro vehículo estacionado conde la marca Hyundai, en cuyo interior se encontró a unade bala, sin que se conozca su identidad.Un primer reporte a las líneas de emergencia fue en el sentido dede armas de fuego, en el cruce dely el puente de la, a una calle de ladel Estado.En el interior de lade "Cuatro Ríos", se localizaronmás de dos personas del sexo masculino y cerca de uno de ellos, se ubicó un, sin que hasta el momento se conozcan las identidades.Lasno han dado a conocer si la mujer que fue encontraba herida, viajaba con alguna de las personas que resultó muerto o fue unade la serie de enfrentamientos que se registraron.