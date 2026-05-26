Violencia familiar aumenta hasta 30% durante eventos deportivos en México

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CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Durantese reportan incrementos de hasta un 30% en las llamadas a líneas de emergencia por violencia familiar. Estas formas de violencia pueden reflejarse en agresiones dentro de los hogares, violencia sexual, acoso, explotación sexual y trata de mujeres y niñas, advirtió la

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(RNR) y ONU Mujeres.En México, entre marzo de 2025 y marzo de 2026 los casos de violencia familiar incrementaron a nivel nacional, mientras que las tres entidades sede de la Copa Mundial de la FIFA en México —, Nuevo León y Jalisco— se encuentran entre las entidades con mayores registros de violencia familiar en el país, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)."Mientras else promociona como símbolo de, turismo y desarrollo económico, lascontinúan ausentes de gran parte de la conversación pública, pese a que distintos organismos internacionales han advertido que los megaeventos deportivos pueden incrementar distintas formas de violencia contra las mujeres", indicó esta mañana.La RNR calificó como "profundamente preocupante" que, frente a este contexto, en nuestro país las estrategias rumbo alcontinúen privilegiando, promoción internacional y turismo, mientras permanecen insuficientes las acciones integrales de, atención y protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes.Lanzan campaña contra violencia durante eventos deportivosFrente a este escenario, lalanzó la: "", una iniciativa apartidista que busca colocar en el centro una conversación frecuentemente invisibilizada: los impactos diferenciados que pueden enfrentar las mujeres durante eventos deportivos masivos y la necesidad de fortalecer, atención y protección antes, durante y después del Mundial.Dicha campaña busca generardesde una mirada feminista y de derechos humanos; promovera las violencias machistas; difundir mensajes de apoyo y acompañamiento y construir incidencia colectiva rumbo alEsta iniciativa reunirá voces de, periodismo, activismo, academia, arte y sobrevivientes de violencia mediante fotografías, mensajes, videos y materiales digitales. Como parte de esta acción, la campaña impulsada desde México dialoga y se articula con esfuerzos de organizaciones y redes de, países sede del, mediante mensajes compartidos yy acceso a, respetando las particularidades y necesidades de cada contexto."La violencia contra las mujeres no reconoce fronteras, latampoco debería hacerlo. Hoy articulamos esfuerzos desde México con otras redes de refugios deporque la seguridad y la vida de las mujeres no pueden quedar fuera de la conversación", señaló, directora general de la RNR.La, integrada por más deen México, continuará brindandoy especializada para mujeres mexicanas y extranjeras que vivan violencia, reforzando además lasy acompañamiento durante este contexto internacional."No queremos un Mundial que solo deje cifras de turismo y derrama económica; queremos un Mundial que dejepara prevenir las violencias, fortalecer redes de protección y garantizar ela vivir libres y seguras. La vida, la dignidad y la libertad de las mujeres no pueden quedar fuera del juego", Figueroa Morales.La RNR reiteró que la, la protección y la garantía de derechos no pueden ser medidas temporales ligadas a un evento deportivo, sino compromisos permanentes del Estado y de la sociedad. Se requieren, presupuestos suficientes ypara prevenir las violencias machistas antes, durante y después del Mundial."No puede construirse una narrativa demientras las mujeres continúan enfrentandoen los mismos territorios que hoy buscan presentarse como escaparate global. Todas las mujeres tienen derecho a vivir y habitar todos los espacios libres de violencia, y elser la excepción", aseguró a través de un comunicado.