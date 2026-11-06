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Violencia sigue sin control en Sinaloa

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Violencia sigue sin control en Sinaloa
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      Culiacán, Sin.- Durante octubre, Sinaloa registró 191 asesinatos, entre los que se cuentan 22 feminicidios, para ubicarse como el segundo mes más violento desde que estalló la guerra interna en el Cártel de Sinaloa y el mes con más homicidios dolosos en lo que va de 2026, esto pese al despliegue de 20 mil elementos de fuerzas federales de seguridad en la entidad.

      Ante este escenario, legisladores, empresarios y activistas llaman a replantear la estrategia, porque la actual no funciona.

      Con los registros oficiales de 169 homicidios dolosos, más 22 feminicidios cometidos en octubre de este año, se ubicó como el mes más violento de este año, con un crecimiento de 38.5%, en comparación con las cifras alcanzadas en septiembre, de 122 homicidios.

      Las disputas por el control de la plaza pronto tuvieron repercusiones; en octubre de 2024 se reportaron 188 víctimas, pero la cifra más alta en esta guerra criminal se tuvo en junio de 2025, cuando se alcanzaron 209 homicidios dolosos.

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      En su visita reciente para evaluar el desempeño de los elementos navales, el secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, anunció el despliegue de mil 600 elementos más para recuperar la tranquilidad e impulsar el desarrollo.

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