Volaris incorpora aviones Airbus A320NEO y A321NEO

CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- La aerolíneadio a conocer la

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de losa su, como parte de su estrategia de modernización y renovación operativa enfocada en aeronaves más eficientes en el consumo de combustible.Las nuevas aeronaves son un, con capacidad para transportar a, y un, con capacidad paraAmbas aeronaves provienen de ladeen, Estados Unidos.Elya inició sus primeros vuelos desde elde la(AICM), mientras que el A321NEO tiene prevista su entrada en operaciones a mediados de este mes.Ambas aeronaves serán utilizadas para reforzar las operaciones en lasque comenzarán eny que conectarán a, Los Ángeles, Newark y Houston, entre otras."Lade estasrefleja nuestrocon lade lay con ofrecer a nuestros clientes una experiencia de viaje más eficiente, cómoda y sostenible", señaló, presidente ejecutivo y director general de, en un comunicado.Con estas incorporaciones, la aerolínea continúala participación dedentro de suActualmente,de sus aviones corresponden a modelos de, reconocidos por su mayor eficiencia en el consumo de combustible y menor impacto ambiental.