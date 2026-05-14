Volaris incorpora aviones Airbus A320NEO y A321NEO
Los nuevos Airbus A320NEO y A321NEO reforzarán vuelos desde Ciudad de México y Guadalajara.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- La aerolínea Volaris dio a conocer la
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incorporación de los aviones 156 y 157 a su flota, como parte de su estrategia de modernización y renovación operativa enfocada en aeronaves más eficientes en el consumo de combustible.
Las nuevas aeronaves son un Airbus A320NEOmatrícula XA-TVH, con capacidad para transportar a 186 pasajeros, y un Airbus A321NEOmatrícula XA-VUZ, con capacidad para 239 pasajeros.
Ambas aeronaves provienen de la planta de ensamblaje de Airbus en Mobile, Alabama, Estados Unidos.
El A320NEO ya inició sus primeros vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mientras que el A321NEO tiene prevista su entrada en operaciones a mediados de este mes.
Ambas aeronaves serán utilizadas para reforzar las operaciones en las nuevas rutas que comenzarán en junio y que conectarán a Guadalajara, Puebla, Querétaro, Los Ángeles, Newark y Houston, entre otras.
"La incorporación de estas aeronaves NEO refleja nuestro compromiso con la modernización continua de la flota y con ofrecer a nuestros clientes una experiencia de viaje más eficiente, cómoda y sostenible", señaló Enrique Beltranena, presidente ejecutivo y director general de Volaris, en un comunicado.
Con estas incorporaciones, la aerolínea continúa incrementando la participación de aeronaves NEO dentro de su flota.
Actualmente, 66% de sus aviones corresponden a modelos de nueva generación, reconocidos por su mayor eficiencia en el consumo de combustible y menor impacto ambiental.
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