Voluntarios de la Cruz Roja toman la temperatura en el metro

"Buenas tardes, ¿le puedo tomar la temperatura?", preguntó un voluntario de Cruz Roja Mexicana a las personas que salían del metro Zócalo, después, uno de sus compañeros les ofrecía gel antibacterial y a quienes no tenían prisa les explicaba cómo lavarse las manos con este insumo.

"Colocamos suficiente gel en la palma de la mano, frotamos las palmas, luego las encimamos desde el dorso y entrelazamos los dedos, después dejamos secar al aire, no con nuestra ropa, que se seque solo", dijo Fernando Rivera Muñoz, coordinador nacional de Voluntariado de la Cruz Roja Mexicana, al arrancar el programa "Cruz Roja cerca de ti", que busca sensibilizar a la población para que tome medidas de higiene para prevenir Covid-19.

Rivera Muñoz también hizo un llamado a la sociedad para que se quede en casa, "si no tienen una actividad esencial, quédense en su hogar, si tienen que comprar despensa, que no vaya toda la familia, en casa es más fácil poder seguir las medidas de higiene, esa es nuestra manera de protegernos", enfatizó.

Explicó que a partir de este martes, la Cruz Roja Mexicana desplegó en 20 puntos de la Ciudad de México un operativo preventivo que incluye toma de temperatura y desinfección de manos con gel antibacterial además de brindar información sobre la enfermedad Covid-19.

"Queremos crear conciencia en la población, es importante que sigamos las instrucciones del gobierno federal por el bien de todos. Al menos 60 voluntarios de las áreas de juventud y voluntariado participarán en esta acción humanitaria, que consistirá en tomar la temperatura a las personas con termómetros infrarrojos, colocar gel y explicar su uso correcto".

Las brigadas de voluntarios trabajarán en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. En la salida de 10 estaciones del metro: Pantitlán, Mixcoac, Observatorio, Auditorio Nacional, Indios Verdes, Toreo, Zócalo, Polanco, Barranca del Muerto y Xochimilco/La Noria, así como en las terminales de autobuses del Norte, Sur, Oriente y Poniente.

Además de este despliegue de voluntarios, Cruz Roja Mexicana informó que se equiparán 98 ambulancias, 5 se quedarán en la Ciudad de México y 3 en cada delegación estatal, con cápsulas de biocontingencia para atender casos sospechosos o graves de Covid-19.