Y volvió la vida a los cementerios de CDMX

Ciudad de México.- Paradójicamente, este sábado los panteones de la Ciudad se vieron llenos de vida en comparación al año pasado, cuando a consecuencia de la pandemia por Covid-19, lucieron vacíos y sin actividad.

Desde las 8:00 horas, capitalinos acudieron a limpiar las tumbas y a preparar todo para el 1 y 2 de noviembre, cuando tradicionalmente se “convive” con los fieles difuntos.

Los muertos también padecieron la pandemia: basura, maleza, hierba crecida, flores muertas y mucho polvo era la constante en todas las tumbas, lo que ameritó que los servicios de Daniel, el panteonero, también fueran más solicitados.

“Ahora sí cayó chamba, desde temprano me están pidiendo que las limpie y las deje fregonas para el 1 y el 2. Si te das cuenta este año sí se nota la vida, porque el año pasado estuvo jodido, no se abrió”, comenta el joven, quien a cambio de limpiar los sepulcros recibe una propina que no pasa de los 30 pesos.

En el Panteón Xoco se concentraron familias enteras también a limpiar la última morada de sus seres queridos. Niños, hijos, nueras y hasta el abuelo se reunieron en el punto para “sacarle brillo” al mármol.

“¡Qué bueno que este año sí pudimos entrar!, a mi Magdalena la abandonamos por casi un año, y aunque en la casa le pusimos en el altar todo lo que le gusta, el año pasado no la visitamos”, cuenta con la voz entrecortada don Ramiro, quien sobrevivió al Covid y en silla de ruedas llegó a visitar al amor de su vida.