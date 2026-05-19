Yasmín Esquivel: autoridad se gana con estudio y trabajo

La autoridad en la función jurisdiccional se gana con estudio, trabajo constante y conocimiento profundo de los expedientes, afirmó la ministra Yasmín Esquivel Mossa ante quienes participan en el Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación 2026, en su Modalidad de Especialidad y Concurso de Oposición Escolarizado.

Reflexiones sobre la responsabilidad y compromiso en la función jurisdiccional

Esquivel Mossa les compartió algunas reflexiones de la responsabilidad y el compromiso que exige la función jurisdiccional. Refirió que la impartición de justicia necesita personas preparadas, capaces y comprometidas con la defensa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los derechos humanos.

Reconocimiento a la preparación y vocación de servicio

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Además, enfatizó que, detrás de cada asunto hay personas, derechos e historias de vida que merecen ser escuchadas y atendidas con responsabilidad.

Por lo anterior, Yasmín Esquivel Mossa expresó su reconocimiento a quienes fortalecen diariamente su preparación y vocación de servicio en favor de la justicia.