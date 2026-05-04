Yeraldine Bonilla, al relevo en Sinaloa

Yeraldine Bonilla Valverde asumió como gobernadora interina de Sinaloa, luego de que el Congreso local aprobó la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya, quien se separó temporalmente del cargo tras los señalamientos de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El nombramiento fue aprobado en sesión extraordinaria del Congreso de Sinaloa, donde Bonilla Valverde rindió protesta como mandataria interina. Hasta antes de su designación, se desempeñaba como secretaria general de Gobierno en la administración de Rocha Moya.

La funcionaria llega al cargo en medio de una crisis política y de seguridad para Sinaloa. Rocha Moya pidió licencia con el argumento de no interferir en las investigaciones abiertas tras las acusaciones en su contra, aunque ha negado los señalamientos.

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¿Quién es Yeraldine Bonilla Valverde?

Bonilla Valverde es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Antes de incorporarse de lleno a la función pública, participó en proyectos sociales, educativos y comunitarios.

Su carrera política se consolidó bajo las siglas de Morena. Fue diputada local en la LXIII Legislatura del Congreso de Sinaloa, entre 2018 y 2021, periodo en el que ocupó cargos legislativos como la presidencia de la Mesa Directiva y de la Comisión de Justicia.

Tras su paso por el Poder Legislativo, se integró al gobierno estatal durante la administración de Rocha Moya. Fue subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del Estado y también asumió de forma temporal responsabilidades en el área de seguridad pública.

En 2025 fue nombrada secretaria general de Gobierno, cargo desde el cual se convirtió en una de las funcionarias más cercanas al gobernador con licencia.

Bonilla Valverde también ha expresado públicamente su respaldo a Rocha Moya. Tras los señalamientos en su contra, calificó las acusaciones como "infundadas" y "carentes de veracidad".

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El ascenso político de Bonilla Valverde también revive un episodio ocurrido en abril de 2025, cuando Rubén Rocha Moya se refirió públicamente a su pasado laboral y dijo que había sido "meserita de una lonchería de Dimas", en San Ignacio. En ese mismo acto, el entonces gobernador también señaló que llegó al Congreso local por una "tómbola" de Morena. Un año después, Bonilla Valverde fue designada gobernadora interina de Sinaloa tras la licencia del propio Rocha Moya.

¿Quién es Yeraldine Bonilla Valverde?



La gobernadora interina de Sinaloa pasó de diputada local y secretaria de Gobierno a ocupar el Ejecutivo estatal tras la licencia de Rubén Rocha Moya.



Como remate: en 2025, el propio Rocha la llamó "meserita de una lonchería".... pic.twitter.com/xNC3EbL6C1 — Pulso Online (@pulso_mx) May 4, 2026

Con su llegada al cargo, Yeraldine Bonilla se convierte en la primera mujer en ocupar la gubernatura de Sinaloa, aunque sea de manera interina, en un escenario marcado por la presión política, las investigaciones y la crisis de seguridad que atraviesa la entidad.