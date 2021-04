Yo creo que continúa la corrupción: Calderón a Sabina Berman

En un nuevo episodio del programa "Largo Aliento", Sabina Berman conversó con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien habló sobre la desigualdad y la corrupción en el actual gobierno, además del camino que está tomando la oposición frente a la 4T, el caso de Genaro García Luna y de Florence Cassez.

El expresidente expresó que a su parecer continúa la corrupción, ya que dijo, en el actual gobierno se han "cerrado los ojos a muchos actos de corrupción que muchos ven".

"Yo creo que continúa la corrupción, no se quiere ver, se defiende. Quizá por esta polarización de AMLO sí, AMLO no, desde el lado de AMLO sí se cierran los ojos a hechos que muchos vemos de corrupción", señaló.

Y agregó que lo que se esperaba es que hubiera una consistencia en la lucha anticorrupción que no distinguiera por matices democráticos.

Aunque el expresidente reconoció algunas acciones de López Obrador, aseveró que éstas no se están llevando a cabo con una cuidadosa estrategia.

En el caso de Genaro García Luna, dijo tener sus dudas de que el exsecretario de seguridad sea culpable, puesto que no ha iniciado el juicio en su contra, además de que no se han presentado pruebas contundentes.

Sobre Florence Cassez, declaró que al reunirse con el entonces presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, el gobierno francés buscaba liberarla con el propósito de subir sus puntos políticamente.

Al final, Calderón reconoció que sí se arrepiente de algunas decisiones que tomó durante su sexenio, las cuales, dijo, pudo haber manejado de distinta manera.