Zacatecas aplica semáforo estatal Covid; pone a 16 municipios en rojo

Aunque el Gobierno de México reportó que, a partir de este lunes, el estado de Zacatecas entraría al semáforo Covid-19 en color naranja, a la par, el gobierno estatal optó por aplicar una semaforización local bajo la figura de un mapa de riesgo, donde dejó en color rojo a 16 municipios que concentran el 87 % de nuevos casos positivos registrados en los últimos 14 días.

En la conferencia semanal que el gobernador Alejandro Tello Cristerna y su gabinete de salud realizan de manera virtual para dar a conocer a la población la situación del coronavirus, se precisó que 42 municipios sí entrarán al semáforo naranja que registran el 13% de los casos positivos.

Se mencionó que solo son tres municipios de 58 que son en total que no presentan contagios: Moyahua, Jiménez del Teúl y Susticacán, sin embargo, en la medición estatal no tendrá la facultad de bajar a otro nivel más abajo del color que el semáforo nacional ponga a la entidad, en este caso, es naranja, porque no dejan de ser lugares que están cerca de otros que están en riesgo alto.

Por lo pronto, esta semana los municipios que estarán en alerta máxima son: Calera, Concepción del Oro, Guadalupe, Fresnillo, Zacatecas, Jalpa, Jerez, Mazapil, Morelos, Nochistlán, Ojocaliente, Río Grande, Sombrerete, Tlaltenango, Villa de Cos, Trancoso.

El mandatario dijo que, si bien en las primeras semanas de agosto, hubo algunos descensos, lamentablemente, la semana pasada hubo un incremento en el número de nuevos contagios con 575 casos, por ende, el mandatario reconoció que aún no se puede hablar de que ya se haya logrado una baja.

Ante este escenario, Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud, explicó que el viernes al darse a conocer semáforo a nivel nacional y pasar muchas entidades al semáforo naranja, a la par se generó "muchos dimes y diretes", por ende, en acuerdo con la Federación, respecto a que no todo el país va al mismo ritmo de la evolución de la pandemia, por ello, a nivel estatal se valorará la pandemia y se estableció un mapa de riesgo en el que se medirá a los municipios, bajo diferentes variables para dar una calificación final cada semana y determinar el color de acuerdo a una puntuación ponderada que se basará en el incremento o disminución de casos positivos, defunciones y ocupación hospitalaria.

También reconoció que, en los últimos 14 días, el porcentaje de positividad del estado era de 44 %, pero subió hasta un 50%, la cual urge disminuir, de igual manera se estará poniendo atención en el porcentaje mortalidad que pasó de 11.6 a 13% en este mismo periodo analizado.