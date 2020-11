Zambrano rechaza "intimidación" de Sánchez Cordero hacia Aureoles

La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dio este sábado su pleno apoyo al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, luego de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le dirigió una carta de "intimidación" en la que censura, señala, la postura del mandatario estatal en un video dirigido a los michoacanos en Estados Unidos a votar por Joe Biden.

En su mensaje, Aureoles Conejo señala al republicano Donald Trump de construir muros contra los mexicanos y alentar el odio y el racismo.

Sánchez Cordero advierte una violación a la Constitución, porque el mandatario estatal se entrometió en asuntos internos de otro país, en un proceso electoral que no le corresponde, señaló en su escrito al gobernante.

Según la responsable de la política Interior, Aureoles colocó al gobierno de México en una situación "muy delicada", en términos de política Exterior.

El michoacano contestó que México le debe respeto a quien respeta a México, y reiteró su respaldo a Biden, con "un llamado a votar por la unidad y el amor, no por el odio y la división; denle voz a la dignidad de México".

A su vez, Jesús Zambrano Grijalva sostuvo que la "intimidación", por parte de Sánchez Cordero, "obedece a un pacto electoral que el titular del Ejecutivo Federal mexicano sostiene con el actual jefe de Estado del país vecino".

Estableció que en esta situación, "no permitiremos censura alguna hacia nuestros representantes", y previno que "esta postura entreguista de la administración federal pone al servicio del mandatario norteamericano la política exterior de nuestro país".

Además, "es sorprendente y cuestionable la prontitud de esta respuesta", sobre todo ante la omisión de la Secretaría de Gobernación ante reclamos directos, por parte de distintos sectores políticos y sociales, como el que denuncia al 2020 como el año más mortífero contra las mujeres.