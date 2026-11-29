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A pesar de que como diría Chava Flores, "un hormiguero no tiene tanto animal", ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que este año realiza su edición 40, se siente bien. Ese estar entre tantos libros, ver y oír a amigos con quienes hace mucho no coincidía y a profesionales del libro que uno ansiaba conocer. Se oyen allí opiniones expertas y palabras de borrachos, los famosos sin causa y los rebeldes necesarios. Para muchos es salir de la rutina, ver novedades editoriales, diseños, colores... para muchos profesionales del libro y la lectura la FIL es ya un simbólico fin de año editorial.

En la Perla Tapatía cabe Babel, inmensa, inexplicable en su todo.

Escribió Fernando Escalante en la revista Nexos: «Siempre me resulta repelente el espectáculo de la FIL. Que además se repite casi idéntico año tras año. Me provoca no sé si más repugnancia que irritación, náuseas, la ristra de textos para celebrar ¡la fiesta del libro! No es que me resulten sospechosos los que festejan así, a gritos, la lectura y los libros. Es que sé que son todos unos farsantes». Más adelante reconoce: «La verdad no lo sé».

Quizá. Quizá lo somos. Pero el espíritu se ensancha en muchos. Se siente una algarabía que no se percibe en otros lados. El que haya de todo como en botica es garantía de que al menos encontraremos unas perlas. Los demasiados libros, escribió Gabriel Zaid. Quizá imaginamos lugares comunes a favor y en contra. Con todo lo criticable que pudiera tener al ser de la iniciativa privada y el armado de cierto programa "oficial", me gusta ir, lo recomiendo. Hasta la presidenta Claudia Scheibaum dijo que ella no irá a la FIL, que es un foro de la derecha y que la entrada debería ser gratuita. Como sea siempre saludo ahí a colegas que no viven en el error.

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Hay actividades para niños y adultos, para profesionales del libro y todo lo correlacionado. Para cuentistas e ilustradores, comiqueros y fans de las nuevas tecnologías. De lo más comercial a lo especializado, de lo banal a la poesía pura.

La primera vez que fui a la FIL fue en 1993. Era pequeña, si acaso la décima parte del monstruo que es hoy. La ExpoGuadalajara, sede de la FIL, ha crecido y ha hecho crecer sus alrededores. El hotelito corriente al que llegué aquella primera visita desapareció para dar paso a hoteles de cadenas internacionales, y cada vez hay más lugares en renta por noche o por semana. En aquel entonces había un stand del Archivo Histórico, atendido por el recordado Alfonso Martínez Rosales, donde recibía y exhibía libros potosinos de todo tipo, independientes e institucionales.

A quienes tengan esta oportunidad de ir a la FIL Guadalajara, les invitamos a conocer el stand L20, de nuestros amigos de Lapicero Rojo. Allí estarán algunos de mis libros y de colegas de Servicios Editoriales Debajo del Agua, como Fabiola Amaro y Oliverio Gutiérrez. Estaremos personalmente hoy, por si alguien quiere ir a comprar nuestros libros, obtener alguna firma o tip o platicar algún proyecto para 2027.

Algunas hay de libros infantiles y juveniles, otras de libros académicos o de alguna especialidad, hay numerosas ferias en buena parte de los estados. Cabría preguntarnos cómo andamos en ese rubro en estos rumbos. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tiene su stand propio, El Colegio de San Luis participa con la alianza Altexto. Muchas editoriales y autores potosinos participamos con aliados y proveedores.

Ya comentaremos el Festival Letras en San Luis, que se realizó esta lluviosa semana en el teatro Alarcón. Fue un gusto oír a Rosa Montero, Piedad Bonnett, Socorro Venegas, Aura García-Junco y Carlos René Padilla, entre otros. Ojalá otros años tenga su propia feria del libro, con muchas publicaciones locales, nacionales e internacionales.

debajodelagua@gmail.com

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