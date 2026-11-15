El abuso por los aires: Aeroméxico

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El turismo es uno de los principales motores de la economía de cualquier país. Ejemplo de ello es la Ciudad de México, que se ha convertido en un atractivo muy importante al ofrecer cultura, una rica oferta gastronómica y diversos eventos como conciertos y espectáculos deportivos, que la convierten en una experiencia envidiable. Claro que hay otras ciudades que también se han convertido en destinos de grandes atracciones turísticas, como Madrid, Nueva York, Estambul y Dubái, entre otras, que forman un grupo selecto.

Para conectarlas, un componente fundamental son las aerolíneas y en este caso destaca el crecimiento exponencial de Aeroméxico. Sin embargo, en lugar de consolidarse como una empresa con ruta ascendente y confiable a toda prueba, se está convirtiendo en el abusador de los aires, debido a los altos costos de sus boletos. Por ejemplo, en el verano, la ruta México-Madrid-México alcanza precios exorbitantes, tan solo un viaje de ida a Madrid en vía directa oscilaba en los 60 mil pesos.

Parece que Aeroméxico no aprende de su historia, pues en varias ocasiones ha estado al borde de la quiebra e incluso hace unos años tuvo que reestructurar sus pasivos y ha padecido en la competencia. Asimismo, Iberia —que no canta mal las rancheras— sigue los pasos de Aeroméxico con tarifas caras y mal servicio.

Con estas prácticas orillan a sus usuarios a pagar más de lo que reciben. Están alejando a su clientela, con precios verdaderamente elevados, que han hecho que los usuarios consideren otras aerolíneas para llegar a Madrid, aunque no sea en vuelo directo. Emirates, por mencionar una empresa con buenas prácticas, ofrece mejores tarifas y un servicio superior; los árabes entendieron bien el negocio y apostaron por una flota impresionante con precios atractivos y excelente atención. Por el contrario, Aeroméxico explota a su clientela.

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Otra aerolínea que está dando de qué hablar en forma positiva es Turkish Airlines, ya que para viajar a Asia y África maneja precios mucho más accesibles y variedad de itinerarios, es decir, en la industria hay empresas que entienden los beneficios compartidos del turismo y de la conexión de destinos.

En ese contexto, Viva Aerobus resulta accesible para el bolsillo de los mexicanos, colocando tarifas que se ubican casi a la mitad del monto de otras. Podrán decir que es de bajo costo, pero el bolsillo manda, aunado a que su atención es muy buena, especialmente con las mascotas.

Por todo ello, las autoridades aeronáuticas y de turismo deberían llamar a cuentas al exitoso Andrés Conesa, CEO de Aeroméxico, para que modere sus tarifas y deje de abusar de sus nobles y fieles pasajeros, desde ya, ahora que se avecinan las vacaciones de diciembre. Si no ajustan sus precios, corren el riesgo de encontrarse con una "bolsa de aire" y dejar de ser la aerolínea predilecta de los mexicanos, provocando que los viajeros abandonen la solidaridad y tolerancia que les han tenido. Tanta era la competencia con Mexicana que la criticaban, aunque en honor a la verdad esta no se excedía con los precios.

La empresa nacional, que tiene presencia en mercados extranjeros, tiene como reto potenciar los beneficios de quienes son sus clientes, de su servicio y del justo intercambio por lo que se paga. No lo perdamos

de vista.

@UlrichRichterM

(Abogado y activista)