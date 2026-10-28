El espíritu del viento

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Me dicen los espíritus, que el tiempo lo desgarra el viento del miedo, el miedo a vivir, a desobedecer las rutinas y el temor a ser uno mismo.

Se nace con curiosidad y energía para descubrir el mundo, pero el entorno nos va acotando, a unos más que a otros, de siendo de la cuna, la tradición familiar y los dogmas de la familia y la sociedad dentro de los cuales vamos creciendo.

Y la curiosidad se acorta y la energía se la come la apatía y los miedos de los otros que los contagian y nos decoloran.

Y así nuestro plan se va borrando, se vuelve difuso y dejamos de consultarlo y nos dejamos ir. Algunos la libran, los muchos no tanto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El espíritu dice que, aunque los años se nos echen encima hay que tirar los miedos y las miradas ajenas. Nos invita a conversar con él y con los espíritus de los que ya no están en este plano. Que pongamos altares, velas y flores para que distingan nuestra presencia. Que volvamos a la inocencia que nos permitía verlos cuando éramos niños, que borremos el espacio y el tiempo y escapemos para conocer su mundo, al menos en estos días en los que se abren los portales entre vivos y no vivos para perderle el miedo al miedo.

Que dejemos que los niños se asombren con los monstruos, las brujas y las calaveras pero que cuando se vayan a dormir nos cuenten su experiencia y dos días después les contemos de panteones y bisabuelos, de tiempos que se fueron para que ellos -los niños- un día cuenten historias frente al fuego o con la luz tenue de una vela abrazados a las mantas y al padre que nos narra sus aventuras.

Y que si queremos morir en paz vivamos así, en paz. Que recordemos que la vida es un enigma y que quizá lo resolveremos cuando seamos como el que cuenta esto, un espíritu que convive con los vivos y que disfruta que lo recuerden con flores y luces que les permiten volver a su mundo al que un día entraremos todos.