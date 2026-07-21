Esta semana se definen las condiciones del T-MEC, parte importante de la economía mexicana

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Señor, cuando abras puertas

para mí, ábrelas también para

quienes me ayudaron a no rendirme.

No toda victoria se construye sola, hubo personas que me levantaron cuando ya no tenía fuerza.

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La ronda final de las negociaciones del T-MEC, entre Canadá, EEUU y México se llevan a cabo los días 21, 22 y 23 de este mes de julio, y es el cierre de lo que regirá básicamente durante los próximos diez años en el tema de Comercio Internacional, sin olvidar que en forma anual habrá revisiones y modificaciones al mismo. Al menos ésta es la propuesta de EEUU. Este tratado comercial es el más importante del mundo y ha traído beneficios económicos a los tres socios. El objetivo principal de éstos es el reducir o eliminar barreras arancelarias y no arancelarias y así, facilitar el intercambio de bienes y servicios, fomentar la inversión y rectificar reglas aduaneras y de propiedad intelectual. En nuestro caso, es un acuerdo multilateral donde participa toda Norteamérica, y para México representa el beneficio de 15 millones de personas, en EEUU 26 estados también están inmersos en esto y parte importante de Canadá se beneficia.

México cuenta con 14 acuerdos comerciales internacionales con varios países, sin embargo, el T-MEC es el de mayor importancia ya que durante el 2025 nuestro intercambio comercial de manufacturas, sector automotriz y agropecuario ascendió a $ 680 mil millones de dólares. En importancia, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea con una exportación a esas 27 naciones representó para México $ 88 mil millones de dólares, ya que éste fue actualizado y se elimina el 99 % de los aranceles a los productos comercializados. La Alianza del Pacífico es un acuerdo comercial de integración regional entre México, Colombia, Chile y Perú. Todos estos acuerdos comerciales han dado acceso a nuestro país a mercados más amplios, competitividad en nuestros productos, eliminación de condiciones y barreras comerciales, así como intercambio de tecnología.

La diferencia entre revisión y renegociación del T-MEC, estriba en lo siguiente: la revisión evalúa el funcionamiento del Tratado y puede terminar sin modificaciones. La renegociación cambia las reglas, implica negociar nuevos acuerdos y sólo ocurre si los países deciden modificar el Tratado. Conociendo estas condiciones, entendemos que EEUU busca fortalecer la producción dentro de su país, recuperar empleos manufactureros y reducir su déficit comercial. Este país busca atraer nuevamente empresas a su territorio mediante incentivos fiscales y reglas comerciales que favorezcan su producción nacional. Está visto que EEUU pretende aumentar el contenido regional de algunos productos, especialmente en sectores como el automotriz. Una de sus propuestas consiste en incrementar el porcentaje mínimo de componentes fabricados en Norteamérica y elevar la participación de empresas estadounidenses dentro de esas cadenas de suministro.

EEUU captó el 79 % de la inversión automotriz en América del Norte, México el 12 % y Canadá el 9 % restante. La industria automotriz se manejará como eje central en las negociaciones del T-MEC, ya que concentra $ 350 mil millones de dólares anunciados entre el 2018 y el 2025. México, de no llevarse a cabo la firma del T-MEC, perdería competitividad internacional, disminuiría la inversión, y se frenaría el crecimiento económico. Si no hay inversión, tampoco hay generación de empleo. Esto termina afectando el consumo y el crecimiento de toda nuestra economía. Muy, muy importante esta negociación.

P.D. SI ALGUIEN NO TE BUSCA, ES QUE NO DESEA ENCONTRARTE. APRENDE A LEER SU COMPORTAMIENTO. HAY PUERTAS ABIERTAS, NO INSISTAS EN PASAR POR LA PARED.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! JULIO DEL 2026