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Ya desde el año 380 a.C. en su libro VII de la obra La República, Platón había anticipado en el mito de "la caverna" una situación en la cual se narra las condiciones en cómo se percibe la única realidad, el aprendizaje y el conocimiento de las cosas; al hacerlo, se muestra un tipo de esclavitud y, sobre todo, una forma implantada de limitar el desarrollo de las facultades humanas.

En esta alegoría, el filósofo plantea un lugar a manera de caverna, dentro de la cual se encuentran las personas, acomodadas desde su infancia, de manera tal que, estando sujetas, solo pueden tener la vista dirigida hacia el fondo, el cual se encuentra en total oscuridad; a sus espaldas, se encuentra la entrada a la caverna con su resplandor, iluminado además por una gran hoguera.

Quedaba prohibido el admirar esa luminosidad, además de que se les amenazaba con llegar a quedar ciegos a quien quisiera voltear y apreciarla y, desde luego que la prohibición se extendía para aquellos que quisieran escapar del cautiverio.

Entre la gran hoguera y las espaldas de las personas pasaban otras que portaban figuras diversas y objetos, los cuales eran proyectados a manera de sombras en el muro frontal, convirtiéndose en lo único que podían apreciar, conocer y aprender, limitando toda posibilidad de descubrir nuevas cosas y adquirir otros conocimientos.

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Se proyectaban figuras de animales, artefactos, máquinas, herramientas y muchas otras que, como se comprenderá, se tenía solo una leve imagen difusa de su composición y mucho menos de su aplicación, uso y utilidad.

Las sombras proyectadas, no solo representan una falacia y el conocer cosas que no están totalmente definidas, incluso con el riesgo de ser interpretadas de manera equivocada; esta acción va mucho más allá, porque significa una limitación al desarrollo y fomento integral de las diferentes facultades humanas, convirtiendo a esas personas en una clase de esclavos condenados a conocer solo lo que alguien más decidió proyectarles.

Hasta que finalmente se le permite a alguien voltear la cabeza y hasta salir de la caverna, con toda la intención de reforzar el cautiverio de los demás, dejándolo en libertad para que, una vez estando fuera de ese lugar, observara lo que existía.

Desde el principio, la luz de la gran hoguera lo deslumbró por completo y una vez ya en el exterior, el resplandor del sol lo cegó totalmente; hasta que sus ojos lograron acostumbrarse, por fin, lentamente los pudo abrir y lo que observó lo dejó pasmado.

Pudo reconocer de manera clara y nítida toda la gama de colores, apreciar con todas sus características diversos animales y plantas; tener acceso práctico a diferentes técnicas y aparatos; sentir la textura de los elementos y cosas que podía tocar y manipular; pero lo más importante, sentir la experiencia de ser libre.

Una vez completada la experiencia de estar fuera de la caverna, se le hizo regresar al interior y reunirse con sus compañeros, con quienes inmediatamente procedió a explicarles todo lo que maravillosamente había visto y conocido, procurando convencerles de dejar esa oscuridad y escapar hacia el exterior, afirmando que lo que estaba afuera era la libertad, así como la verdadera realidad y no las sombras a las que siempre habían estado acostumbrados.

La respuesta que recibió fue de burlas y descrédito, asegurando que no sería posible que existiera tales cosas y que, seguramente estaba mintiendo; además, llegaron a culparlo por incitarlos a algo que estaba prohibido y que les causaría un daño mayor; por ello, llegaron a agredirlo y considerarlo como enfermo al haber estado del lado prohibido.

¿Cómo se manifiesta el mito de la caverna en los hogares y escuelas?

Estamos hablando de familias que no permiten que sus miembros conozcan y vayan más allá del orden, conductas y hábitos establecidos; no concediendo la posibilidad de que exploren por su propia cuenta y se limiten a los conocimientos que, dentro del grupo, se han establecido; asegurando que lo que en la casa se ha vivido y experimentado, es la única realidad existente.

Afuera de la caverna, es decir, afuera de la casa, está lo prohibido y que, si alguien voltea o se escapa hacia el exterior, siguiendo y aprendiendo las costumbres, ideas y conductas que ahí se encontrará resultará dañado y, sobre todo, observará una realidad distorsionada.

En lo que respecta a la escuela, cada aula resulta convertirse literalmente en esa caverna platónica en donde todos los alumnos se encuentran "prisioneros", algunos condenados a no moverse, pararse y mucho menos sin posibilidad de voltear o escaparse.

Frente a ellos se encuentran las únicas posibilidades de aprendizaje, con lo que solamente les diga o muestre el docente y, en muchas de las ocasiones, las interminables proyecciones, algunas veces conteniendo páginas llenas de palabras y mensajes leídos textualmente por el maestro; estas proyecciones presentadas en el muro frontal, tal cual ocurre en el mito platónico.

Queda prohibido traer a la caverna, es decir al aula de clases, otras ideas que trastoquen el orden interno o cuestionen la autoridad y conocimiento del maestro, negando o corrigiendo lo proyectado; además de dar por hecho que la única realidad que existe para aprender es solo la que se revisa directamente en ese " oscuro muro frontal de la caverna".

Volvemos a cuestionar mediante la analogía de la caverna de platón, si la educación y formación recibida en hogares y aulas de clases, limitan el conocimiento o propician la libertad del pensamiento y el aprendizaje ante realidades externas y a plena luz del sol.

Comentarios: gibarra@uaslp.mx