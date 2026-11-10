Impacto en la economía mexicana por la futura restricción del dinero en efectivo

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Si el oro se oxida no era oro, si los amigos se van no eran amigos, si el amor se acaba no era amor, así de simple...

La limitación del uso de dinero en efectivo en México puede tener efectos muy importantes en la economía, en los comercios, y, sobre todo, en la vida cotidiana de los habitantes. Limitar demasiado el efectivo afecta principalmente a las personas pobres en México, muchas familias viven al día y reciben sus ingresos en efectivo. Si se limita su uso, pueden tener dificultades para comprar alimentos, pagar servicios y realizar sus actividades cotidianas. También, perjudica a los pequeños comerciantes. Los vendedores ambulantes, los mercados y las tiendas pequeñas dependen en gran medida del dinero en efectivo. Estas medidas pueden aumentar la dependencia de los bancos ya que se obligaría a utilizar tarjetas o transferencias, y de esa manera las personas dependerán más de los bancos, sus servicios y posibles comisiones. Dentro de las ventajas que puede tener esta medida es el limitar el efectivo en grandes cantidades ya que esto puede ayudar a combatir el lavado de dinero, la corrupción y la evasión de impuestos.

El principal problema de esta propuesta de ley que será definida el próximo 20 de noviembre es que no todas las personas tienen las misma posibilidades económicas ni accesos bancarios o tecnología. En nuestro país, limitar demasiado el uso del efectivo puede perjudicar más a los pobres que a los ricos. El gobierno debe combatir el dinero ilegal, pero sin quitarles a los ciudadanos la libertad de disponer de su dinero y utilizar el efectivo.

Hay que distinguir entre la prohibición del uso del efectivo y limitar los pagos en efectivo para determinar operaciones. No son lo mismo. Si México restringiera cada vez el uso de billetes y monedas pueden darse consecuencias positivas, pero también riesgos importantes para la población. Las personas mayores no están acostumbradas a utilizar tarjetas, aplicaciones bancarias o transferencias electrónicas. Los sectores de menores ingresos, quienes no tienen cuenta bancaria podrían tener dificultades para comprar y pagar servicios. Los pequeños comerciantes de mercados, tiendas de barrio, vendedores ambulantes y negocios familiares dependen mucho del efectivo. Dentro de la privacidad hay que tener en cuenta que los pagos electrónicos dejan registros de las operaciones. La economía informal que en nuestro país asciende a 36 millones de personas, el limitar el efectivo dificultará sus operaciones. Para los bancos será un beneficio ya que tendrían un incremento de clientes y aunado a ello, comisiones a cobrar. Un punto especial es cuando suceda alguna falla electrónica o de internet, tendrían problemas para comprar alimentos, medicamentos o transporte si dependen exclusivamente de pagos digitales.

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En México no se ha eliminado el efectivo ni establecido una prohibición general de usar billes y monedas, sin embargo, existen restricciones para pagar en efectivo determinadas operaciones de alto valor, como la compra de inmuebles o vehículos, con límites establecidos por la ley. En este año 2026, el límite para pagar en efectivo la compra de un inmueble es de aproximadamente $941,403.00 pesos, y para un vehículo es de $376,565.00 pesos. El objetivo de estas restricciones es combatir el lavado de dinero y facilitar la detección de un delito. El punto principal es como combatir el dinero ilícito sin quitarle a la población la libertad de utilizar su propio efectivo.

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¡MÉXICO ES PRIMERO! 10 DE NOVIEMBRE 2026.