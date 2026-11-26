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A escasos seis meses de las elecciones que definirán el rumbo de nuestra vida pública los siguientes seis años, llama poderosamente la atención de que el principal hecho político que tenemos enfrente esté poco presente en la conversación pública. Me refiero al dinosaurio en la sala que muchos hacen como que no ven. Hablo del proyecto en marcha para imponernos un cacicazgo del peor estilo.

Varios gobernadores potosinos posteriores a Gonzalo N. Santos han tenido la tentación de imponer sucesor. Pocos lo han conseguido, pero entre éstos y los que fracasaron en el intento era perceptible, en unos, el afán de que su legado no fuera tirado al cesto de la basura; en otros, que no los persiguieran y en alguno más que no les cancelaran la posibilidad de continuar su carrera política. Ninguno de ellos pretendió, ni por equivocación, imponer a un familiar cercano.

A tan corto plazo de las elecciones, parece poco útil seguir utilizando la crítica con anestesia. Lo que el gallardismo pretende no es dejar en el cargo a alguien que dé continuidad a su proyecto, cualquiera que éste sea, o simplemente heredarle a alguien que no lo persiga ni le haga arqueos.

No. Lo que Ricardo Gallardo Cardona busca es entregarle la Silla a alguien que le permita seguir gobernando; a alguien que simplemente convierta en doce los seis años que los electores le entregaron en el 2021. Esta es la peor forma de cacicazgo. ¿Por qué? Porque permite ejercer poder sin asumir responsabilidades. Posibilita, por ejemplo, llamar telefónicamente al secretario(a) de finanzas para ordenarle un pago indebido, sin que sus huellas digitales aparezcan por ningún lado. Disposición de recursos públicos en cuya trazabilidad -como se dice ahora- nunca aparecerá la figura del exconvertido en cacique.

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Es un tipo de cacicazgo comodísimo, con altos márgenes de impunidad. Desde el confort de una hamaca repartiendo contratos de obras, adquisiciones o simuladas prestaciones de servicios, sin estampar la firma en ningún lado. Que un arrepentido acude ante la fiscalía y denuncia que sus pillerías se las ordenó el ex. Lo primero que le dirán es y por qué le hiciste caso, no es tu jefe ni tiene cargo alguno.

A reserva de volver pronto sobre este tema, hoy me quiero referir a una interesante e inquietante conversación que sostuve hace no mucho con uno de los mayores expertos nacionales en materia electoral.

Un amigo mutuo me hizo saber que estaría unos días en la ciudad y que deseaba tener una buena plática conmigo. Acepté de inmediato, y asumí que el tema sería la circunstancia política potosina del momento, por lo cual me preparé al respecto.

A poco de comenzar la charla, me di cuenta de que mi interlocutor conocía nuestra vida pública quizá mejor que yo. Luego me enteraría de que tiene lazos familiares en esta ciudad y que nos visita con cierta regularidad. Además, le da seguimiento a los asuntos políticos potosinos.

Sin mayores preámbulos puso sobre la mesa el tema que le interesaba: Juan José, me dijo, ¿por qué tanto silencio de los potosinos; por qué nadie dice nada sobre el proyecto caciquil en marcha?

(Antes de seguir adelante quiero evitar una posible injusticia: No es correcto decir que este tema central del cacicazgo en ciernes no lo menciona nadie. Pero no creo equivocarme si sostengo que lo hacen muy pocos, principalmente en unos cuantos medios valientes).

A poco andar me quedó igualmente claro que la interrogante lanzada por mi nuevo amigo sobre el extendido silencio no se refería al de los medios o los periodistas sino al de los ciudadanos en general; pensaba él, entendí, en cómo en movimientos del pasado antipropósitos caciquiles, actos de represión o abusos de poder (Gonzalo, Jonguitud, Florencio), se formaron agrupamientos en los que coincidían empresarios grandes y chicos, académicos, estudiantes, liderazgos gremiales o vecinales y ciudadanos de a pie.

En el pasado, entendí yo, estaba siempre presente en nuestra vida comunitaria una importante vena de resistencia cívica que cumplía funciones disuasivas frente a los tentados por la prepotencia y el abuso de poder. Se activó cada vez que fue necesario.

Eso parece perdido. No parece estar al acecho. Parece haber desaparecido.

La pregunta central sobre el sorprendente silencio de los potosinos seguía ahí, sobre la mesa. Improvisé una respuesta, que al paso de los días he confirmado y ampliado un poco.

No creo que haya una única razón, le dije. Creo que hay varias. Creo que unos guardan silencio por miedo, miedo físico. Este es un fenómeno perceptible sobre todo en el medio rural. Hay mucha gente convencida de que el gallardismo es capaz de hacerles daño en sus personas. Son los que todos los días revisan los birlos de sus automóviles.

Luego hay otros que tienen lo que podríamos llamar miedo patrimonial. Me refiero a empresarios, entre los que se cuentan varios de los más importantes de la entidad, que no dicen nada porque no quieren que les caigan encima auditorías, cancelación de prebendas, contratos o concesiones. No tienen miedo físico porque pueden vivir en cualquier ciudad del mundo, pero sus empresas están aquí y no piensan moverlas. Van a donde los llaman y sonríen fingidamente.

Hay además un grupo también empresarial, pero de perfiles propios. Encuentras ahí grandes y pequeños, todos haciendo o buscando hacer negocios con el gobierno gallardista. Lo mismo obras de miles de millones de pesos que contratitos centaveros. Curiosamente, conviven ahí los que se llevan las más grandes tajadas del pastel con los que recogen las migajas.

Otros, no pocos según yo, están en espera de un golpe del destino. Todas las mañanas se despiertan con la esperanza de que la presidencia de Claudia Sheinbaum o la Secretaría de Gobernación de la paisana Rosa Icela Rodríguez den el ya mítico manazo sobre la mesa y decidan poner orden en la política potosina, comenzando por aplacar a Gallardo Cardona. Razones no faltan.

Al final, hay algunos todavía más providencialistas: sueñan que cualquiera de estos días sea Donald Trump el que frustre los afanes caciquiles que hoy se desenvuelven en estas tierras.

Después de la conversación que relato, me pareció encontrar otro grupo más, probablemente también numeroso: el que tiene ganas de hacer o decir algo, pero no sabe qué; ni en qué momento ni cómo. Esos, creo, están a la busca de un líder. Alguien que les despeje sus dudas y les marque tiempo y ritmo.

Esto último lo tiene claro el gallardismo, y por eso su empeño en combatir con toda fiereza cualquier liderazgo emergente, por civilizado que sea.

MÁS DE SOBRECOSTOS

El 31 de julio del 2024 publiqué lo siguiente en este mismo espacio. Va sin comillas.

El Gobierno del estado paga obras públicas a más del doble que otras instancias oficiales. Comparando lo comparable y con precios actualizados incorporando la inflación, la actual administración estatal paga a 622 mil 164 pesos el metro lineal de puentes vehiculares elevados, mientras que el Ayuntamiento encabezado por Xavier Nava (2018-2021), pagó trabajos similares a 268 mil 125 pesos el mismo metro lineal, aplicado ya el índice inflacionario oficial. El diferencial de precios es del ¡132 por ciento!

En marzo de 2020, el ayuntamiento potosino contrató la construcción del puente elevado en el periférico oriente sobre el bulevar Río Españita y la avenida Industrias. Lo hizo mediante la licitación pública estatal número MSLP-OM-LPE-03-2020, que fue ganada por dos empresas potosinas (Wasserfall Bautragerin, S.A. de C.V y Desarrolladora y Constructora Stevens, S.A. de C.V.).

El precio convenido fue de 229 millones 956, 997 pesos. Este es un puente de mil metros de extensión, 280 metros de rampas y 720 de estructura, con terraplenes a base de muros prefabricados (escamas); 2 estribos y 25 pilas. Cuenta con cuatro carriles, dos en cada sentido. Aplicado el factor inflacionario de 30 meses (16.6 por ciento) para efectos de la comparación, el costo a septiembre de 2022 subiría a 268 millones 125 mil 321 pesos. Se trata de una obra con mil metros de extensión, por lo que su metro lineal sale costando 268 mil 125 pesos.

En septiembre del 2022, el gobierno estatal a través de la Seduvop, resolvió la licitación número LO-EST-247800018-27-2022, convocada para construir un Paso Superior Vehicular "Atirantado", también en el periférico, sobre la calle 71. Tiene una extensión de 590 metros en total, edificado con la misma técnica constructiva que el anterior; con dos estribos y 12 pilas; también cuatro carriles de circulación.

El contrato por 367 millones 076 mil 760 pesos, se otorgó a la empresa Contratista General de America Latina, S.A. de C.V., domiciliada en la Ciudad de México. Así, los 367 millones divididos entre 590 metros arroja un costo de 622 mil 164 pesos por metro lineal. Mucho más del doble que en el caso del puente municipal.

La mayor diferencia entre ambas estructuras es que la estatal debió llevar "tirantes" decorativos, pero ante el retraso de más de un año para su terminación se optó por ya no instalarlos.

De acuerdo con los expertos consultados para esta columna, los "mástiles" metálicos y los "tirantes" decorativos que incluyen otros puentes estatales, sí encarecen los costos, pero ni con mucho al grado de duplicar el gasto final. "Sería como gastarse más en la decoración que en la construcción de la casa".

Algo que es necesario enfatizar: lo hasta aquí escrito se refiere a dos obras válidamente comparables. Además de que sus especificaciones y técnicas constructivas son las mismas, están a pocos cientos de metros una de otra y la diferencia en fechas de licitación es de escasos dos años. Además, para calcular y comparar válidamente los costos finales se aplicó el porcentaje de inflación acumulado en ese lapso.

Queda para ver si algún día se responde la pregunta de por qué este gobierno paga a más del doble obras que además son ejecutadas por empresas foráneas (fin de la cita).

COMPRIMIDOS

A propósito de la revelación de que el gobierno del estado, a través del DIF, ha pagado más de 22 millones de pesos al portal Latinus, aguerrido y vitriólico crítico de la presidenta Sheinbaum, me acorde del viejo dicho "El amigo de mi enemigo es mi enemigo".

Oscar Bautista, que no es tonto pero sí suelto de lengua, podría haber salido mejor librado de su último desliz si no hubiera recurrido al muy desgastado escudo de moda: la Inteligencia Artificial.

Discretamente, hace unos días, la Secretaría de Finanzas liquidó a la UASLP casi 200 millones de pesos, por adeudos acumulados a lo largo del año. Por lo visto el gobierno gallardista no quiso cerrar el año con un frente más.

Hasta el próximo jueves.