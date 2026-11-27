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La apertura de una línea directa de denuncia de la DEA debe interpretarse como un instrumento de inteligencia criminal y como una inequívoca señal del creciente desgaste de la confianza institucional de Washington con el gobierno de Sheinbaum.

La estrategia anunciada hace unos días por Terry Cole, mediante la habilitación de canales de denuncia anónima y confidencial a través de Whatsapp, Signal, Threema y correo electrónico supone un cambio significativo en el combate bilateral al crimen organizado. El objetivo ya no se circunscribe a perseguir a los narcoterroristas sino también a desmantelar la arquitectura política, financiera e institucional que garantiza su supervivencia.

Las detenciones de objetivos prioritarios llevadas a cabo en los últimos meses en perfecta cooperación, coordinación y comunicación entre áreas de seguridad mexicanas y estadounidenses han sido exitosas y de suma relevancia para desmantelar la colosal hidra criminal que indudablemente cogobierna amplias zonas del país.

La incorporación de esta iniciativa de Cole —con el absoluto aval de la Casa Blanca— se lee como otra expresión más de que ese vaso ya está medio lleno de la sarta de simulaciones y pretextos para evitar entregar el paquete moreno de narcopolíticos. La clara resistencia para procesar y/o entregar a la justicia estadunidense a todos los funcionarios acusados de mantener vínculos con las organizaciones criminales y con especial particularidad aquellas relacionadas contra actores políticos de Sinaloa ha dado un giro importante.

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Washington parece haber concluido que depender exclusivamente de la intermediación de las instituciones mexicanas constituye, por lo menos, una estrategia de dudosa eficacia especialmente cuando los sujetos investigados figuran integrantes de la propia burbuja de Morena. Una vez más la ironía se hace presente; solicitar a las estructuras del poder y esperar que semejante ejercicio produzca resultados espontáneamente satisfactorios.

Por otra parte, calificar automáticamente esta nueva iniciativa de la DEA de injerencia extranjera supone confundir deliberadamente la recepción de información con el ejercicio extraterritorial de facultades coercitivas. Recibir denuncias voluntarias sobre delitos trasnacionales que afectan la seguridad hemisférica, la salud pública y el sistema financiero global no equivale, por sí mismo, a vulnerar la soberanía mexicana. No implica el despliegue de fuerzas extranjeras, ejecutar detenciones en territorio nacional ni sustituir a las autoridades judiciales.

Resulta, además, intelectualmente insostenible exigir que Washington emprenda el combate a las organizaciones terroristas dentro de sus fronteras y al mismo tiempo pretender que se abstenga de investigar las redes políticas y financieras que lo abastecen desde el exterior. El carácter transnacional de las organizaciones delictivas justifica que se desarrollen mecanismos propios dentro de los límites del derecho internacional.

La soberanía territorial no implica inmunidad penal ni convierte las fronteras nacionales en santuarios de impunidad. La soberanía protege a las naciones, no a las redes criminales ni a sus eventuales cómplices gubernamentales.

¿Será acaso que tanto fervor soberanista no es más que la suma de todos los miedos?

@GomezZalce