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Las economías modernas no se conciben sin el uso del dinero. Desde tiempos del Imperio Romano, el dinero metálico ya se usaba y las regiones geográficas donde circulaba marcaban los límites del poderío de dicho imperio. El dinero ha evolucionado pasando por arena, sal, conchas, ganado, cocoa, metales preciosos, papel moneda y, contemporáneamente bits de información. Lo que al parecer se pretende con el nuevo marco normativo y la eventual obligación de pagar algunos servicios de manera digital apuntan a la eliminación del papel moneda. La pregunta es si nuestra economía está preparada para esta medida.

En las grandes ciudades y centros urbanos existen servicios financieros, que incluyen banca, compraventa de divisas, seguros y un largo etcétera. Pero no se puede decir lo mismo de comunidades rurales o de pequeñas ciudades, donde las actividades económicas se desarrollan preferentemente utilizando dinero físico. Estos serían los primeros lugares donde habría dificultades para aplicar la medida.

Hace algunas semanas una cadena comercial, que se ha ganado un espacio entre las tiendas de conveniencia, anunció que dejaría de aceptar pago con tarjeta de crédito y débito para poder mantener sus precios bajos. La razón es simple: las plataformas de pago cobran desde menos de 1% y hasta 3.7% por el uso de los dispositivos que permiten realizar transacciones comerciales. De hecho, durante algún tiempo diversos locales comerciales de atención al público en general cobraban un extra por pago con tarjeta. La Ley ahora lo prohíbe, por lo que el costo del uso de los dispositivos corre por cuenta del vendedor. De ahí la decisión de la tienda 3B de solo recibir pagos en efectivo. Esto es una muestra de las resistencias que hay incluso en economías urbanas.

Utilizar dinero plástico, como se le llama a las tarjetas de débito o crédito, implica tener cuenta bancaria. Que los servicios financieros se extiendan y se tenga una mayor penetración financiera entre la sociedad definitivamente es algo deseable. Pero siguen existiendo barreras para la contratación de servicios bancarios, empezando por los engorrosos contratos que se deben firmar y que son inentendibles para gran parte de la población. Un pendiente sigue siendo el de simplificar los trámites y procesos bancarios. El nuevo marco legal debe acompañarse de un proceso de simplificación en los contratos entre la banca y el público en general.

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Un elemento adicional es el de la seguridad. Usar dinero físico siempre trae consigo el riesgo de recibir dinero falso, perderlo o ser víctima de robo. La digitalización no elimina este problema, sólo lo transforma. Una resistencia personal al uso de tarjetas es que en no pocas ocasiones me han intentado hacer cobros de bienes o servicios que no compré. El riesgo de la clonación de tarjetas o de la pérdida de datos bancarios que se puede convertir en robo de dinero, sigue estando presente y algunos preferimos seguir utilizando dinero físico.

Lo que es un hecho incuestionable es que el dinero sigue evolucionando. Ya no utilizamos piedras o cacao para realizar nuestras transacciones económicas ordinarias, el dinero plástico y contemporáneamente el dinero digital, es un paso más en su evolución, pero es dudoso que el cambio se pueda dar rápidamente. No ocurrirá en meses ni años, posiblemente deberán pasar décadas antes de que los riesgos del uso de esta forma de pago se reduzcan y las resistencias se venzan.

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La edición 31 de la Conferencia de las Partes (COP 31), nuevamente nos queda a deber. El planeta se sigue degradando y la temperatura sigue subiendo. Dejar el tema ambiental a la buena voluntad de empresas, gobiernos o consumidores nos ha traído hasta donde estamos. Es necesario impulsar política pública y modificar el marco regulatorio para rescatar al planeta. Vale más actuar ya, así sea gradualmente, antes de que se tenga que meter freno a actividades económicas que contaminan. Vale más comenzar ahora antes que la naturaleza nos obligue.