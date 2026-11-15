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Historia de la creación del mundo.

Después de muchos mareos, muchas investigaciones, muchas dudas y muchos años, Charles Darwin se decidió por fin a publicar sus libros sobre el origen de las especies y del hombre.

El Señor está siempre muy ocupado regulando la marcha de los astros por el universo, pero los libros del inglés causaron tal revuelo que se dio tiempo para leerlos.

El Espíritu le preguntó:

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-¿No te molestó ese Darwin?

-¡Cómo me va a molestar! -exclamó el Señor-. ¡Es el primer hombre que me entiende!

¡Hasta mañana!...