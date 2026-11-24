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Los nogales del huerto recordaron de pronto que ya estamos en otoño, y pintaron sus hojas de amarillo y ocre.

Ahora el paisaje se ha vuelto un cuadro impresionista. Para salir en él acuden las ardillas y las palomas de ala blanca.

Las movedizas bestezuelas harán acopio del fruto para los días del invierno, y las palomas aguardarán a que el paso de los animales quiebren las nueces caídas, y luego disfrutarán la sabrosa pulpa que cada año las hace venir desde lejanas latitudes.

Mañana llegarán los vareadores a recoger la abundantísima cosecha. Yo no la espero nunca, quizá por eso se da siempre. En cada nuez caben todas las teologías. En cada una están toda la tierra, toda el agua y todo el sol de Dios.

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Se aromará la cocina de la antigua casa cuando sapientes manos de mujer hagan en la estufa de leña la redundante nogada de nuez, sabrosísima a pesar de sus deficiencias de gramática.

Venga ahora el invierno.

Ya tengo la promesa de una nueva primavera.

¡Hasta mañana!...