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Hemos cerrado todos los postigos de la casa, y aun así se escucha el ulular del viento que baja desde el cerro llamado de las Ánimas.

En la cocina, sin embargo, los cuerpos y las almas se confortan con un té calientito de menta o yerbanís, o con una copita del bravío mezcal serrano.

Doña Rosa nos cuenta una más de las ocurrencias de don Abundio, su marido.

-Un fuereño le pidió que le vendiera unos blanquillos. Le dijo Abundio: "Cuestan a 20 pesos cada uno". Preguntó el hombre: "¿Qué escasean mucho los huevos por aquí? Le contestó Abundio: "No, señor. Lo que escasean son los fuereños".

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Todos reímos, menos don Abundio. Masculla por lo bajo:

-Vieja habladora.

Doña Rosa figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.

¡Hasta mañana!...