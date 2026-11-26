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En México, las promesas de responsabilidad fiscal parecen tener una vida demasiado corta. Al asumir la Presidencia Andrés Manuel López Obrador el 1 diciembre 2018, aseguró que la deuda pública no seguirá aumentando. El argumento era contundente, pagar los intereses de la deuda heredada, representaba una excesiva carga para el presupuesto y comprometía recursos que deberían destinarse al desarrollo. Sin embargo, la realidad terminó contradiciendo el discurso. La deuda pública siguió creciendo y hoy representa una presión cada vez mayor sobre las finanzas nacionales. El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta ahora una deuda que, medida como proporción del PIB, ronda ya el 54%, la promesa de no endeudarse quedó atrás.

El presupuesto para 2027 asciende a 10.6 billones de pesos. De esa cantidad alrededor de 1.575 billones deberán destinarse al costo financiero de la deuda, es decir, no hablamos de pagar el capital, sino fundamentalmente de cubrir intereses y obligaciones financieras. A esto debemos sumar el gasto en pensiones, estimado en aproximadamente 1.84 billones de pesos, agregar los programas sociales, la pensión para adultos mayores que recibirá 543 mil millones, la beca Rita Zetina con más de 133 mil millones y Jóvenes Construyendo el Futuro con casi 26 mil millones de pesos. No cuestiono la necesidad de apoyar a quienes lo requieren, la pregunta es cómo financiar todas estas obligaciones sin comprometer el futuro del país. Una parte creciente del presupuesto está prácticamente comprometida antes de comenzar el año. Entre deuda, pensiones, participación a estados, nóminas y programas sociales, el margen de maniobra del gobierno se reduce considerablemente. ¿Cuánto queda realmente para invertir, atender emergencias y enfrentar las necesidades que inevitablemente surgirán?

El problema no es únicamente cuánto debemos, sino lo que dejamos de hacer para pagar. Cada peso destinado al servicio de la deuda es un peso que no puede utilizarse simultáneamente para ampliar clínicas, equipar hospitales, mejorar la seguridad, reparar carreteras o fortalecer la educación. Y cuando el gobierno necesita más recursos, las opciones tampoco son gratuitas: aumentar impuestos, recortar programas, reducir inversión o contratar más deuda. Todas tienen consecuencias, por eso la discusión no debería limitarse a presumir cuánto se gasta, sino a explicar de dónde saldrá el dinero y que prioridades tendrá el país cuyo presupuesto está cada vez más comprometido.

El Plan México prometió atraer inversiones nacionales y extranjeras por 277 mil millones de dólares. Es una cifra ambiciosa y necesaria, pero una cartera de proyectos anunciados no equivale a inversión ejecutada. Los proyectos aprobados dentro de los estímulos fiscales específicos reportaban inversiones por alrededor de 987 millones de dólares. La diferencia entre expectativas y resultados merece una explicación. ¿Es posible que México crezca, genere empleos y mejore los servicios públicos con una deuda creciente y un presupuesto cada vez más comprometido? ¿Cuánto tiempo podemos seguir financiando compromisos presentes con recursos futuros?

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La disciplina fiscal no se demuestra con discursos ni con promesas, sino con resultados, transparencia, inversión productiva y cuentas claras. Porque prometer no cuesta, la bronca es cumplir y, cuando no se cumple, la factura no la paga el gobierno, la pagamos todos los mexicanos. Y esa factura terminará pagándose con menor crecimiento y oportunidades perdidas.