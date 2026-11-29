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El descubrimiento que hizo esta semana SinEmbargoMX de que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha pagado en los últimos tres años 22 millones de pesos a la empresa BCG Limited Consulting, compañía asociada con el portal noticioso Latinus, ha expuesto aristas muy interesantes detrás de la actuación de la dependencia que encumbró a la senadora Ruth González Silva al umbral de la gubernatura. Aristas que, parece, el DIF pretende esconder.

Como esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la legisladora tuvo la oportunidad de presidir, honorariamente en el papel, pero con pleno control en los hechos, un organismo que, con un monstruoso presupuesto y la responsabilidad de atender al sector más marginado de la sociedad potosina, genera una mezcla con mucho potencial político-electoral.

González Silva tuvo a su disposición ese escaparate durante poco más de dos años y medio, entre finales de 2021 y principios de 2024. Y los aprovechó bastante bien, pues de ahí se empezó a labrar la trayectoria que la llevó al Senado y la puede proyectar a la gubernatura.

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En pleno proceso para entronizar a González Silva, surge la información de SinEmbargoMX. El reporte firmado por Arturo Dean, publicado el 23 de noviembre pasado, señala que en la Plataforma Nacional de Transparencia el DIF estatal potosino registró en los últimos tres años pagos a BCG Limited Consulting por 21.9 millones de pesos.

En 2024 fueron 3.4 millones de pesos; en 2025, la suma saltó a 13.9 millones de pesos; y para mediados de este año se les sumaron 4.6 millones de pesos.

De acuerdo con datos registrales, la empresa tiene como socios y operadores financieros a Federico Madrazo Rojas y a Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, expolítico priista y millonario empresario, que en los regímenes de su partido y del PAN tenía jugosos contratos por la venta de medicinas, los cuales, con AMLO en la Presidencia de la República, se cancelaron.

En julio de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera vinculó a la empresa con el consorcio Latinus, definiéndola como una compañía creada para captar recursos y fondear el proyecto mediático.

En la nota de Dean se ubican pagos de los gobiernos de Aguascalientes, Chihuahua y Nuevo León, que también otorgaron millonarios contratos a la empresa.

La Unidad de Datos del medio electrónico explicó que la fuente de la información era la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde consultó el rubro de egresos del DIF Estatal.

De acuerdo con la fracción IV del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, los egresos son parte de la información que las dependencias deben publicar obligadamente en las plataformas estatal y nacional de transparencia (PET y PNT, respectivamente).

SinEmbargoMX ubicó los pagos emitidos a la empresa en las tablas de Excel en las que la PNT entrega la información, de las cuales presentó algunas capturas.

El pasado 24 de noviembre, este columnista logró bajar de la PNT una copia de este archivo de los egresos de 2026.

En ella aparecen dos pagos en favor de BCG Limited Consulting. El primero está fechado el 30 de abril, bajo el concepto de gastos de comunicación social, cuenta 22401, campaña publicitaria enero y febrero.

El Excel original no publica el folio del cheque de Banorte por los dos millones 320 mil pesos, pero se pudo conocer que se trató de dos movimientos realizados el 22 de abril e involucraron las facturas 368 y 380 emitidas por BCG Limited Consulting por campañas publicitarias de enero y febrero de este año, pagadas con cheques de folio C01068 y C01069.

El segundo egreso aparece en el Excel original, también con esa misma cantidad, concepto y cuenta, pero de marzo y abril. Aparece fechado el 31 de mayo.

De nueva cuenta, no aparece el folio, pero corresponde a los cheques C01897 y C01898 de Banorte, con los que se pagaron las facturas 389 y 390 de la empresa.

El concepto de pago especifica que se trata de una campaña publicitaria desplegada a través de web banners, anuncios colocados en las páginas de internet.

Estos datos confirman que el DIF Estatal tiene en su poder registros contables y administrativos de los pagos.

Sin embargo, tras la publicación de la nota, no ha habido reacción de la dependencia que dirige Virginia Zúñiga Maldonado, ligada al gallardismo desde el origen del movimiento en Soledad y tan cercana que es suplente de González Silva en el Senado, al que ha arribado en las licencias que ha pedido la legisladora.

Pero eso no implica que la dependencia no haya actuado sobre el asunto. Diversas maniobras sugieren que la estrategia del DIF potosino va encaminada no solo a negar tajantemente los pagos en todos sus términos, sino también a borrar la información ya publicada sobre ellos, eliminando indebidamente las evidencias de las plataformas de transparencia.

Sobre la primera táctica, el registro de solicitudes de información de la PNT indica que hay dos registradas el 20 de octubre, con los folios 240471026000058 y 240471026000059, en las que se piden datos concretos sobre las operaciones realizadas por el DIF estatal con la empresa entre 2022 y 2026. En este último caso, el solicitante hace referencia directa a los dos egresos explicados líneas arriba.

En sendas respuestas emitidas el 6 de noviembre, la dependencia contestó lo mismo: que su unidad de transparencia, tras una "búsqueda exhaustiva", declaró inexistente la información.

Esto pese a que el mismo DIF estatal publicó información administrativa y contable del hecho.

Peor es la campaña del borrado de las huellas que realizó en estos días.

De la búsqueda que realizó SinEmbargoMX de los listados de egresos en la PNT quedó una captura de pantalla, generada el pasado martes, que evidencia que el registro existía entonces.

Ayer sábado, la misma búsqueda no tuvo éxito, pues el registro de egresos fue desaparecido. No solo eso: de las 40 obligaciones que el DIF Estatal tenía publicadas el martes en la PNT, para el sábado sólo aparecían 36. Cuatro fueron borradas.

Eso se reflejó en los registros subidos por la institución a la PNT, que el martes sumaba 34 mil 355 y días después, aparecieron 34 mil 174. Desaparecieron 181.

La maniobra también se extendió a la PET que administra la agonizante Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

En la plataforma, los egresos de las dependencias estatales aparecen en el apartado 84 IV B. Este columnista consultó los datos del DIF Estatal correspondientes a 2026, encontrando que entre enero y octubre aparecían los archivos, pero incompletos. Faltaron los de abril, mayo, julio y septiembre. Coincidentemente, los dos primeros correspondían a los meses en los que se realizaron las operaciones con BCG Limited Consulting.

El hecho de que en la PET no aparecieran registros que sí estaban incluidos en la plataforma nacional confirma un uso discrecional por parte del DIF, que sugiere que sí entregó información a la PNT, pero la ocultó en la estatal.

O la borró. Esto queda demostrado porque el autor de esta columna copió los archivos de egresos que sí estaban publicados en la PET, correspondientes a febrero, marzo, junio, agosto y octubre.

Ayer, en una búsqueda en la plataforma estatal se descubrió que el DIF local borró el apartado 84 IV B de todos los meses de este año.

¿Por qué el apuro por eliminar la evidencia de los pagos a la empresa vinculada a Latinus?

Una revisión del portal informativo revela que, en su contenido, no existen cápsulas, reportajes o menciones al trabajo institucional, programas sociales o cualquier otra actividad del DIF potosino.

Ha habido menciones marginales en un perfil de González Silva cuando era candidata al Senado, parte de una serie de presentaciones de aspirantes a ese cargo y del papel del DIF en el rescate de migrantes.

El gobierno potosino no es ajeno al uso de medios nacionales con fines de propaganda. Entre 2021 y 2024, a través de la administración de los parques Tangamanga, el gobierno estatal pagó unos 6 millones de pesos a la empresa Conducción en Telecomunicaciones SA de CV, vinculada a la conductora Adela Micha, que en ese lapso realizó entrevistas más que zalameras al gobernador. Los videos ahí están.

No es el caso de Latinus, que, por lo demás, cuando trata con autoridades, suele adoptar un severo tono crítico, en especial, si se trata de funcionarios vinculados a la 4T, empezando por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, o personajes de Morena.

En contraste, el medio ha sido particularmente cáustico con personajes potosinos que tienen un vínculo en común: o no coinciden con el gallardismo o son frontalmente opositores.

En febrero de 2024, año que cae en la cobertura de los contratos del DIF con Latinus y en los meses previos a las elecciones en las que participó Ruth González, Carlos Loret lanzó en su medio una encendida crítica a Rita Ozalia Rodríguez, lideresa de Morena en San Luis Potosí, y entonces candidata de ese partido al Senado.

El periodista señalaba a Rita Ozalia como parte de la "monarquía guinda", una casta de políticos beneficiada por su cercanía con parientes incrustados en puestos clave de la jerarquía de la 4T. En su caso, su hermana Rosa Icela fungía entonces como titular de la SSPC en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador y hoy ocupa la cartera de Gobernación con Sheinbaum Pardo.

Todavía hace unos días, el medio recogió reacciones a una crítica semejante.

El otro blanco frecuente de Latinus en San Luis fue el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, acre crítico del gobierno gallardista y aspirante a suceder al mandatario antes de que las sospechas sobre sus negocios barrieran con su pretensión.

El huasteco fue protagonista más de una vez de severas investigaciones de Latinus, muchas de las cuales, gracias a la información de primera mano que presentaba, contribuyeron a cimentar esas dudas.

¿Latinus como ariete en lugar de escaparate?

Cualquiera que sea el propósito de los contratos, lo que está confirmado es que el DIF Estatal pagó millones por servicios a una empresa vinculada a Latinus y que está tratando de borrar a toda prisa las evidencias.

Las suspicacias que levanta esa maniobra de ocultamiento se amplifican al recordar que se trató de la dependencia sobre la cual se erige la estrategia para llevar a Ruth González a la gubernatura.