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La joven Crásida era gordezuela. Su agraciado rostro y la abundancia de sus carnes le daban un encanto que la hacía apetecible para muchos hombres. Entre el cartón y el jamón es preferible este último. En la consulta médica, el facultativo le pidió que se quitara su ropita y se tendiera en la mesa de exámenes. Cuando la vio ahí en todo su munífico esplendor, el médico no pudo contenerse y empezó a darle golosos lametones y chupetones. Le preguntó, asustada, Crásida: "¿Está usted seguro, doctor, de que así se hace la liposucción?"... Yo nunca tuve un trenecito Lionel. Ni siquiera pensé desearlo: eso habría sido como desear tener la luna. Mi padre era un modesto empleado de oficina. Su sueldo apenas alcanzaba para pagar el alquiler de la pequeña casa en que vivíamos, y para poner en la mesa el sustento cotidiano. Yo vestía la ropa que dejaba mi hermano mayor, y estudiaba en sus libros de la escuela. Cuando a mis zapatos se les hacían un agujero en la suela no me compraban otros: mi mamá los llevaba con don Trigio, el zapatero remendón del barrio, a que les pusiera media suela, como se decía. ¿Pensar en tener un trenecito Lionel? Ni soñarlo. En los días de Navidad nuestros papás nos llevaban a ver el que ponía don Eduardo Suess en el aparador de su ferretería, y con manos y rostro pegados al vidrio del escaparate miraba yo, arronado, dar vueltas y vueltas a aquella maravilla. En mi recordación el trenecito sigue andando. La nostalgia lo ha hecho mío. Hoy me entero de que a la 4T, esa desgracia que cayó sobre nuestro país, le gustan los trenecitos. Primero hizo el Tren Maya, a costo estratosférico, y que gravita onerosamente sobre el presupuesto nacional, y ahora el segundo piso se propone construir otros que, todo lo indica, serán nuevo fracaso ante la competencia de las líneas aéreas y los autobuses de pasajeros, que brindan un excelente servicio. Entiendo que en casi todos los países donde operan trenes de pasajeros las empresas sufren pérdidas. Decía una viejecita en el confesonario: "Acúsome, padre, de que levanto falsos que luego salen ciertos". No quiero yo incurrir en falsedades, aunque sean ciertas, y entonces declino decir que en una obra faraónica como ésa, que cuesta billones de pesos, uno que otro milloncejo se descarrila y va a parar en algún bolsillo morenista, según se ha visto en otras y variadas ocasiones. No hago supongandos, como dicen en el rancho, pero antes se murmuraba en lengua de políticos: "De las obras, las sobras". ¿Trenecitos? Ya ni el Lionel... Don Ataulfo, señor de 70 años muy entrados en 80, no había perdido su deseo de la mujer. En un hombre con el alma en su almario ese gusto no se pierde nunca; lo acompaña hasta la tumba, y si lo creman, sus cenizas se remueven al paso de una hermosa dama, como las cenizas de un volcán que no olvida sus pasadas erupciones. A pesar de los muchos calendarios don Ataúlfo consiguió que Charolita, damisela en flor de edad y con apreciables dotes anatómicas, accediera a ir con él al popular Motel Kamawa. ¿Cómo logró el provecto señor que la muchacha accediera a su demanda? Le prometió que le daría sus ahorros de 20 años. Debía ser una buena cantidad, pensó la joven, pues el señor estuvo al servicio de funcionarios que se bañaron, y que seguramente algo lo salpicaron. Se llevó a cabo, pues, el trance erótico en la habitación número 210 del establecimiento. Pese a estar ya cerca de la senectud, don Ataúlfo hizo cumplidamente obra de varón. Al terminar el episodio, la damisela le preguntó, ansiosa: "¿Y sus ahorros de 20 años?". Respondió con feble voz el fatigado caballero: "Te los acabo de dar, chula"... FIN.