Agregados Cemex, pieza clave en la resistencia del concreto

AGUASCALIENTES, Ags., mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Durante el primer cuatrimestre del año, Aguascalientes sumó 4 mil 180 nuevos empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) de dicha entidad, Esaú Garza de la Vega, nada más en abril se crearon 611 puestos formales de trabajo, con los cuales Aguascalientes alcanzó un total de 365 mil 965 empleados asegurados.

"El crecimiento del empleo representa mejores condiciones económicas para las familias, además de acceso a seguridad social, prestaciones laborales y mayor estabilidad para las y los trabajadores", afirmó.

Aumentan empresas registradas

El funcionario agregó que a la par del aumento de empleos, incrementó la cantidad de empresas registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En abril se incorporaron 30 nuevos patrones y se llegó a un total de 16 mil 7 en este estado.

Con referencia al sector, el servicio concentra la mayor cantidad de registros con el 32%, después está el comercio con 26%, la industria manufacturera con 16% y la construcción con 15%.