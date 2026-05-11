logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Fotogalería

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Pulso Industrial

AMPI SLP impulsa networking entre mujeres del sector inmobiliario

El evento contó con la participación de Israel Cavazos, quien impartió una conferencia sobre negocios y finanzas.

Por Redacción

Mayo 11, 2026 05:25 p.m.
A
AMPI SLP impulsa networking entre mujeres del sector inmobiliario

Dicho comité realizó un encuentro Desayuno Networking para las mamás que pertenecen a este sector, en donde fortalecieron lazos de amistad y de negocios entre ellas, teniendo como parte importante una conferencia de negocios, finanzas y empresas, impartida por Israel Cavazos.

Se contó en este evento con el Presidente de AMPI SLP Neil Castro Ortega, la Coordinadora del comité de mujeres inmobiliarias AMPI SLP Mayte Ortiz, así como la Expresidenta del Sector en mención Olga Espitia  y quién junto con mujeres todas ellas Directoras y propietarias de sus firmas inmobiliarias, se reunieron para celebrar el 10 de mayo y con esto fortalecer el sector en SLP

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

AMPI SLP impulsa networking entre mujeres del sector inmobiliario
AMPI SLP impulsa networking entre mujeres del sector inmobiliario

AMPI SLP impulsa networking entre mujeres del sector inmobiliario

SLP

Redacción

El evento contó con la participación de Israel Cavazos, quien impartió una conferencia sobre negocios y finanzas.

Cemex impulsa el intercambio de la industria en el Congreso CANACEM
Cemex impulsa el intercambio de la industria en el Congreso CANACEM

Cemex impulsa el intercambio de la industria en el Congreso CANACEM

SLP

Redacción

La empresa recibió reconocimientos por su estrategia Misión Cero y plantas sin accidentes.

Hacia una arquitectura de libertad financiera basada en la gestión inteligente de recursos
Hacia una arquitectura de libertad financiera basada en la gestión inteligente de recursos

Hacia una arquitectura de libertad financiera basada en la gestión inteligente de recursos

SLP

Redacción

La planificación financiera en México permite anticipar imprevistos y alcanzar metas a largo plazo.

Cemex lanza aditivos para mejorar el rendimiento del concreto
Cemex lanza aditivos para mejorar el rendimiento del concreto

Cemex lanza aditivos para mejorar el rendimiento del concreto

SLP

Redacción

El nuevo producto de Cemex permite disminuir el contenido de agua, aumentando la densidad y calidad del material.