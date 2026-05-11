AMPI SLP impulsa networking entre mujeres del sector inmobiliario

Dicho comité realizó un encuentro Desayuno Networking para las mamás que pertenecen a este sector, en donde fortalecieron lazos de amistad y de negocios entre ellas, teniendo como parte importante una conferencia de negocios, finanzas y empresas, impartida por Israel Cavazos.

Se contó en este evento con el Presidente de AMPI SLP Neil Castro Ortega, la Coordinadora del comité de mujeres inmobiliarias AMPI SLP Mayte Ortiz, así como la Expresidenta del Sector en mención Olga Espitia y quién junto con mujeres todas ellas Directoras y propietarias de sus firmas inmobiliarias, se reunieron para celebrar el 10 de mayo y con esto fortalecer el sector en SLP