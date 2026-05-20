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Cemex cumple 23 años con Distintivo ESR

La empresa refrenda su compromiso con la sostenibilidad y el impacto positivo en sus comunidades.

Por Pulso Online

Mayo 20, 2026 04:37 p.m.
A
Cemex cumple 23 años con Distintivo ESR

Cemex recibió por vigésimo tercer año consecutivo el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), como reconocimiento a sus prácticas éticas, programas comunitarios, acciones ambientales e iniciativas de voluntariado.

Reconocimiento y compromiso de Cemex

La compañía destacó que la responsabilidad social forma parte de su filosofía de trabajo desde hace décadas, con acciones orientadas al cuidado del medio ambiente, el fortalecimiento de comunidades y la relación con colaboradores, clientes y proveedores.

Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, señaló que la responsabilidad social debe estar integrada en cada decisión y operación de la empresa.

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Declaraciones de Carlos Garza Galán

"Este reconocimiento refleja el trabajo constante de nuestros equipos para impulsar iniciativas que generen valor social, ambiental y económico en las comunidades donde tenemos presencia", afirmó.

Para obtener el distintivo, Cemefi evaluó evidencias sobre la gestión de Cemex en distintos ámbitos, entre ellos sus programas comunitarios, proyectos educativos, voluntariado y alianzas estratégicas enfocadas en soluciones sostenibles.

La empresa señaló que este reconocimiento refrenda su compromiso con la sostenibilidad, la acción climática y la gobernanza, mediante una cultura organizacional que busca responder a los retos actuales.

En el marco de su 120 aniversario, Cemex aseguró que mantiene su apuesta por generar valor compartido y extender su impacto positivo más allá de sus operaciones.

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