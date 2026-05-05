Cemex impulsa el intercambio de la industria en el Congreso CANACEM

Como actor relevante en el sector de la construcción, Cemex figura entre los principales promotores del primer Congreso CANACEM, considerado el nuevo encuentro más importante de la Cámara Nacional del Cemento.

Durante el evento, directivos de la empresa participaron en diálogos de alto nivel, mientras que la compañía instaló un espacio de exhibición para presentar sus innovaciones, además de recibir diversos reconocimientos en materia de seguridad y salud.

Sergio Menéndez, presidente de Cemex México, formó parte del panel "El futuro de la industria", donde abordó los principales retos y oportunidades del sector en su transición hacia un modelo más sostenible.

En su intervención, subrayó la importancia de contar con certidumbre regulatoria, reglas claras y mecanismos que favorezcan inversiones a largo plazo, así como el papel estratégico de la industria cementera en el desarrollo y modernización del país.

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Por su parte, Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, participó en el panel "Cabildeo inteligente: Cómo mover la aguja", donde destacó la relevancia de generar relaciones de confianza, anticiparse con información estratégica y presentar propuestas claras para facilitar la toma de decisiones en contextos complejos.

William Castillo, director de Seguridad Industrial y Bienestar de Cemex México, intervino en el panel "Mejores prácticas en seguridad y salud", en el que compartió las acciones que impulsa la compañía para fortalecer la seguridad y el bienestar.

Cemex también habilitó un stand con el objetivo de reforzar el diálogo con clientes, proveedores y tomadores de decisiones, además de difundir soluciones innovadoras acordes a las necesidades actuales del sector.

"Participar en la primera edición del Congreso CANACEM nos permite integrarnos a un espacio donde coinciden las voces que están definiendo el rumbo de la industria. En Cemex apostamos por la colaboración, el intercambio de experiencias y el impulso de iniciativas que generen un impacto positivo en seguridad, sostenibilidad y desarrollo", señaló Sergio Menéndez.

En el marco del Congreso CANACEM, la empresa recibió el reconocimiento a la mejor iniciativa de seguridad vial por la Estrategia Misión Cero, que resalta su enfoque en la protección de las personas y la promoción de una cultura preventiva.

Asimismo, fue distinguida porque 13 de sus plantas se mantienen sin accidentes: seis de ellas durante los últimos 12 meses; dos por un periodo de dos años; tres más por tres años, y otras dos por cuatro años consecutivos.

Durante la ceremonia, Cemex obtuvo ocho premios por iniciativas innovadoras en seguridad, entre las que se encuentran: Todos somos líderes 2.0, El arte de caminar, Congruencia en seguridad, Monitor de conocimiento operativo, Agenda de líderes, Drive-AI, Vive Bien y Estrategia Misión Cero.

Con su participación, la compañía refuerza su posicionamiento en la industria y reafirma su visión de largo plazo: contribuir al desarrollo de un México más sostenible, seguro y competitivo, en el contexto de su 120 aniversario construyendo confianza y calidad.