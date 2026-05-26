Cemex y Guerrero "le echan los kilos" por la reconstrucción de San Marcos

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La reconstrucción de viviendas y espacios comunitarios en San Marcos, Guerrero recibió un nuevo impulso con la entrega de 100 toneladas de cemento por parte de Cemex, apoyo destinado a las familias afectadas por el sismo que impactó en enero del 2026 distintas comunidades de Guerrero.

La iniciativa se realizó en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Gobierno del Estado, como parte de los esfuerzos para fortalecer la recuperación de las zonas con mayores afectaciones en vivienda e infraestructura.

Según datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, el sismo provocó daños en más de 1,524 viviendas, de las cuales 811 registraron afectaciones severas o pérdida total, además de derrumbes y daños en carreteras en distintas regiones de la entidad.

"En Cemex entendemos que reconstruir no solo significa levantar nuevamente una vivienda: también implica ayudar a crear comunidades más seguras, fuertes y preparadas ante futuros desafíos. Hoy refrendamos nuestro compromiso con Guerrero y con las familias de San Marcos a través de acciones que buscan generar resiliencia y mejores condiciones para el mañana", afirmó Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

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En el marco de sus 120 años construyendo confianza, calidad y soluciones, Cemex mantiene su compromiso con las comunidades donde tiene presencia, a través de iniciativas que promueven la colaboración, la recuperación y el desarrollo sostenible ante situaciones de emergencia.