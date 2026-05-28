Congreso de Talento Humano reúne a expertos internacionales en SLP

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San Luis Potosí fue sede del arranque del Congreso Internacional de Talento Humano 2026 "Leaders Create Leaders", un encuentro que reunió a especialistas, directivos, empresarios y profesionales interesados en el desarrollo del talento, el liderazgo y la transformación de las organizaciones.

Durante la inauguración, los organizadores destacaron la participación de asistentes, patrocinadores, conferencistas y aliados estratégicos, al señalar que este foro busca consolidarse como un espacio de aprendizaje, vinculación y actualización para el sector empresarial y de recursos humanos.

La primera conferencia estuvo a cargo de Rodrigo Zúñiga, director regional zona occidente, noroeste y sur de Estados Unidos de Michael Page, quien presentó la ponencia "Más allá del hype. Cómo contratar talento real en tiempos de alta tecnología". En su intervención abordó los retos actuales del reclutamiento y la necesidad de identificar habilidades humanas en un entorno cada vez más marcado por la automatización.

Posteriormente, Nancy Martínez impartió la conferencia "Liderazgos positivos y equipos extraordinarios", en la que resaltó la importancia de construir culturas laborales saludables, con equipos orientados al bienestar, la colaboración y el alto desempeño.

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Desde Ecuador, Gabriela Rodríguez, directora de evaluar.com para Latinoamérica, presentó la ponencia "Competencias laborales del futuro, generaciones y transformación IA", enfocada en los cambios del mundo laboral, el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas capacidades que demandan las organizaciones.

Más tarde, Alejandro Molina Bortoni, psicólogo y director de Revitalización Organizacional, ofreció la conferencia "Del poder a la colaboración", donde planteó la necesidad de avanzar hacia modelos de liderazgo más humanos, participativos y colaborativos.

El cierre del primer día estuvo a cargo de Claudia L. Peralta, directora de Turismo Municipal de San Luis Potosí, con la conferencia "Más allá del cargo, la historia que construye destinos", en la que compartió experiencias sobre liderazgo con propósito, servicio público y construcción de identidad desde el turismo.

Con una agenda centrada en innovación, liderazgo, inteligencia artificial y transformación organizacional, el Congreso Internacional de Talento Humano 2026 se perfila como un foro relevante para impulsar el desarrollo empresarial y humano en la región.