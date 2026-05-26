¿Cuándo tiene sentido rentar equipo ligero en lugar de comprarlo para tu obra?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Comprar equipo para una obra que dura cuatro meses puede costarte más que la obra misma. No porque los precios sean absurdos, sino porque la propiedad trae consigo gastos que no aparecen en la cotización inicial: almacenamiento, mantenimiento, depreciación y capital inmovilizado que deja de trabajar para ti.

La decisión entre rentar o comprar no es universal. Depende de cuánto tiempo vas a usar el equipo, qué tan seguido lo necesitas y si tu empresa tiene la liquidez para absorber un gasto de capital sin afectar la operación de los proyectos en marcha.

El factor que lo decide todo: la duración del proyecto

Antes de firmar cualquier contrato de compra, vale la pena hacer el cálculo que la mayoría de los contratistas omite: el punto de equilibrio entre renta y compra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Supón que necesitas un apisonador para una obra de tres meses. La renta mensual de un equipo de esa categoría en el mercado mexicano ronda entre $2,500 y $4,500 pesos, dependiendo del modelo y la ciudad. En tres meses, el gasto total sería de $7,500 a $13,500 pesos. Adquirir ese mismo equipo nuevo cuesta entre $18,000 y $35,000 pesos, sin contar mantenimiento, almacenamiento ni la baja en su valor de reventa desde el primer día de uso.

El umbral es claro: si la duración del proyecto no supera los cinco o seis meses de uso continuo, la renta es financieramente más eficiente. Pasado ese punto, el costo acumulado empieza a acercarse al precio de compra y la balanza se inclina hacia el otro lado.

El problema es que muchos contratistas piensan en el costo del equipo, no en el costo del tiempo sin proyecto. Un apisonador comprado que pasa cuatro meses en bodega entre una obra y la siguiente no es un activo: es capital parado que genera gastos de almacenamiento y se deprecia sin producir nada.

Si tu empresa opera con proyectos de duración definida y sin continuidad inmediata de obra, la renta elimina ese problema de raíz. Solo pagas por el tiempo que el equipo trabaja.

Generadores eléctricos: caso especial

La lógica que aplica al equipo ligero en general se vuelve todavía más evidente cuando hablamos de generadores. Y la razón es técnica, no solo financiera.

Una obra tiene diferentes niveles de demanda eléctrica según la etapa en que se encuentre. Durante la excavación y la cimentación, los requerimientos son moderados. En la etapa de instalaciones eléctricas, plomería y acabados, la demanda puede triplicarse. Si compras un generador dimensionado para el pico de consumo, estarás pagando por potencia que no usas durante gran parte del proyecto y que tampoco necesitarás en la obra siguiente, que puede tener un perfil de demanda completamente distinto.

Hay además un factor que suele ignorarse: el mantenimiento. Un generador de 20 kVA requiere cambios de aceite cada 250 horas de operación, revisión de filtros, inspección del alternador y ajustes de regulación de voltaje. Cuando el equipo es propio, ese costo operativo cae sobre la empresa. Cuando lo rentas, el proveedor asume esa responsabilidad; si el equipo falla, el reemplazo forma parte del contrato de servicio.

Para obras en zonas con suministro inestable de CFE, o sin suministro definitivo durante la construcción, los generadores de luz en renta para tu obra dan una ventaja adicional: puedes ajustar la capacidad semana a semana según la etapa en curso, sin comprometer capital en un equipo que solo es óptimo durante una fracción del proyecto.

Disponibilidad inmediata

Hay un escenario que ningún contratista quiere, pero que todos han vivido: el equipo falla un martes a las 8 de la mañana y el residente necesita una solución antes del mediodía.

En ese momento, la pregunta sobre comprar o rentar ya no es estratégica. Es operativa.

Gestionar una compra urgente implica, en el mejor de los casos, cotizar con tres proveedores, levantar una orden de compra, esperar confirmación de existencia y coordinar el flete. En el mercado mexicano, ese proceso raramente toma menos de cinco días hábiles para equipo nuevo de marca. Si el equipo es importado o requiere configuración especial, puede extenderse a dos o tres semanas. La renta con un proveedor establecido resuelve ese mismo problema el mismo día.

Hay otro ángulo que vale la pena mencionar: el de la liquidez. Cuando una empresa compromete $60,000 o $100,000 pesos en equipo propio, ese dinero deja de estar disponible para cubrir gastos operativos del proyecto en marcha o para aceptar un contrato nuevo que llega antes de que el actual termine. La renta convierte un gasto de capital en un gasto operativo predecible, lo que simplifica la planeación financiera y protege el flujo de caja.

Para quienes operan proyectos que se empalman con requerimientos de equipo variables, la opción de rentar tu equipo ligero con Hemoeco con cotización en menos de dos horas y disponibilidad inmediata termina siendo parte del sistema de operación de la empresa, no una solución de emergencia.

Señales concretas de que rentar no es lo más conveniente

Un análisis honesto de este tema no puede terminar sin decirlo claramente: hay situaciones en las que comprar es la decisión correcta.

Uso frecuente

Si un equipo se utiliza más del 60% del tiempo durante al menos 18 meses consecutivos y en múltiples proyectos simultáneos, el costo acumulado de renta supera el precio de adquisición. En ese escenario, comprar da más control sobre la disponibilidad en fechas críticas y reduce el gasto total.

Posibilidad de subarrendamiento

Algunos contratistas compran equipo con la intención de rentarlo en los períodos en que no lo usan. Si ese modelo de negocio es parte de la operación, el activo genera ingreso en los períodos de inactividad propia y la compra tiene una lógica clara.

Acceso a financiamiento

Si una empresa puede obtener crédito para equipo a una tasa mensual inferior al costo de renta proyectado para el período de uso, la compra resulta más barata a largo plazo. Esto ocurre con mayor frecuencia en empresas con historial crediticio establecido y contratos de largo plazo garantizados.

¿Cómo tomar la decisión antes de que empiece tu próxima obra?

La decisión no requiere un modelo financiero complejo. Requiere responder cuatro preguntas con honestidad.

¿Cuánto tiempo va a estar el equipo en uso activo? Si la respuesta es menos de cinco meses, la renta gana por defecto.

¿Con qué frecuencia lo vas a necesitar en proyectos futuros? Si la demanda es intermitente o incierta, comprar inmoviliza capital sin garantía de utilización.

¿Tienes infraestructura para mantener y almacenar el equipo entre obras? Si no existe ese espacio, el costo real de propiedad es más alto de lo que la cotización sugiere.

La última pregunta es la más directa: ¿Tu flujo de caja puede absorber el gasto sin comprometer la operación del proyecto en curso? Si hay presión de liquidez, la renta es la opción que protege la obra.

Con esas cuatro respuestas claras, la decisión se toma sola. Y cuando la balanza se inclina hacia la renta, elegir un proveedor que resuelve el mismo día y con catálogo disponible es tan parte del criterio como el precio por semana.