Fundación Ciudad Maderas entrega apoyos en el marco del Día del Estudiante en SLP

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En el marco de la conmemoración del Día del Estudiante, la Fundación Ciudad Maderas realizó el pasado viernes 22 de mayo la entrega de paquetes escolares a estudiantes de nivel secundaria pertenecientes a la institución Hogar del Niño en San Luis Potosí, organización dedicada al cuidado y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable.

La entrega tuvo como objetivo brindar herramientas que contribuyan al desarrollo académico de las y los jóvenes, así como apoyar a las familias en una etapa importante de formación educativa.

Cada uno de los paquetes incluyó una mochila y un kit completo de útiles escolares, materiales que serán utilizados por los estudiantes durante su preparación académica.

Representantes de la Fundación Ciudad Maderas señalaron que este tipo de iniciativas buscan generar un impacto positivo en la comunidad y motivar a los jóvenes a continuar sus estudios, además de reforzar el compromiso social con sectores que enfrentan distintas condiciones de vulnerabilidad.

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"Sabemos que muchas familias realizan grandes esfuerzos para que sus hijos puedan continuar estudiando. Queremos que estos apoyos representen un alivio y, al mismo tiempo, un incentivo para que las y los estudiantes sigan construyendo un mejor futuro", compartieron durante la actividad.

Por su parte, directivos y colaboradores de Hogar del Niño agradecieron el respaldo recibido, destacando que este tipo de acciones fortalecen el bienestar y la educación de las y los adolescentes que forman parte de la institución.

Con estas acciones, Fundación Ciudad Maderas reafirma su compromiso de impulsar programas sociales enfocados en educación, desarrollo comunitario y apoyo a grupos vulnerables en las regiones donde tiene presencia.