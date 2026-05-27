logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NORMA ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Fotogalería

NORMA ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Pulso Industrial

Fundación Ciudad Maderas entrega apoyos en el marco del Día del Estudiante en SLP

La entrega busca apoyar el desarrollo académico y motivar a jóvenes en etapa educativa clave.

Por Redacción

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Fundación Ciudad Maderas entrega apoyos en el marco del Día del Estudiante en SLP
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En el marco de la conmemoración del Día del Estudiante, la Fundación Ciudad Maderas realizó el pasado viernes 22 de mayo la entrega de paquetes escolares a estudiantes de nivel secundaria pertenecientes a la institución Hogar del Niño en San Luis Potosí, organización dedicada al cuidado y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable.

      La entrega tuvo como objetivo brindar herramientas que contribuyan al desarrollo académico de las y los jóvenes, así como apoyar a las familias en una etapa importante de formación educativa.

      Cada uno de los paquetes incluyó una mochila y un kit completo de útiles escolares, materiales que serán utilizados por los estudiantes durante su preparación académica.

      Representantes de la Fundación Ciudad Maderas señalaron que este tipo de iniciativas buscan generar un impacto positivo en la comunidad y motivar a los jóvenes a continuar sus estudios, además de reforzar el compromiso social con sectores que enfrentan distintas condiciones de vulnerabilidad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Sabemos que muchas familias realizan grandes esfuerzos para que sus hijos puedan continuar estudiando. Queremos que estos apoyos representen un alivio y, al mismo tiempo, un incentivo para que las y los estudiantes sigan construyendo un mejor futuro", compartieron durante la actividad.

      Por su parte, directivos y colaboradores de Hogar del Niño agradecieron el respaldo recibido, destacando que este tipo de acciones fortalecen el bienestar y la educación de las y los adolescentes que forman parte de la institución.

      Con estas acciones, Fundación Ciudad Maderas reafirma su compromiso de impulsar programas sociales enfocados en educación, desarrollo comunitario y apoyo a grupos vulnerables en las regiones donde tiene presencia.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Calidad energética y almacenamiento: una inversión estratégica para la industria mexicana
      Calidad energética y almacenamiento: una inversión estratégica para la industria mexicana

      Calidad energética y almacenamiento: una inversión estratégica para la industria mexicana

      SLP

      Redacción

      Las interrupciones eléctricas afectan la productividad y competitividad de sectores clave en México.

      Cemex cumple 23 años con Distintivo ESR
      Cemex cumple 23 años con Distintivo ESR

      Cemex cumple 23 años con Distintivo ESR

      SLP

      Pulso Online

      La empresa refrenda su compromiso con la sostenibilidad y el impacto positivo en sus comunidades.

      Cemex recibe Distintivo Éntrale por fortalecer la inclusión laboral
      Cemex recibe Distintivo Éntrale por fortalecer la inclusión laboral

      Cemex recibe Distintivo Éntrale por fortalecer la inclusión laboral

      SLP

      Redacción

      El Distintivo Éntrale es otorgado por varias organizaciones para promover condiciones laborales equitativas.

      Agregados Cemex, pieza clave en la resistencia del concreto
      Agregados Cemex, pieza clave en la resistencia del concreto

      Agregados Cemex, pieza clave en la resistencia del concreto

      SLP

      Redacción

      La correcta combinación de materiales es fundamental para la calidad del concreto.