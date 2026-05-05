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Cuál es la mejor carne para preparar caldo de res

El blog Maxi Carne aconseja chambarete, costilla y falda para lograr un caldo de res jugoso y nutritivo.

Por El Universal

Mayo 05, 2026 02:23 p.m.
A
Cuál es la mejor carne para preparar caldo de res

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- El

caldo de res
es el platillo predilecto de muchas personas no solo por su sabor, sino también por su valor nutricional

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, ya que combina proteína con verduras y suele acompañarse con arroz o tortillas.
Sin embargo, no todos los cortes de carne ofrecen un resultad exquisito, puesto que cada parte de la res aporta una textura y un sabor diferentes. Por eso, hoy te decimos cuál es el mejor.
¿Qué tan nutritivo es el caldo de res?
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el consumo de carne de res trae diversos beneficios para el organismo, principalmente por su contenido de proteínas que ayudan a la reparación de los músculos y el mantenimiento de los tejidos.
También es fuente de vitamina B12, que mejora el procesamiento de las proteínas, favorece la formación de glóbulos rojos y mantiene en buen estado el sistema nervioso central.
Asimismo, este alimento es rico en zinc, mineral que protege al cuerpo del daño oxidativo, favorece la cicatrización de la piel y participa en la producción de hemoglobina.
Mientras que su hierro es fundamental para el transporte de oxígeno en la sangre, al mismo tiempo que permite un mejor funcionamiento del organismo y previene problemas como la fatiga y la debilidad.
Otro dato es que, en algunas regiones, este platillo se prepara con tuétano que, además de intensificar el sabor del caldo, aporta diversos minerales como el calcio y el fósforo.
De acuerdo con la nutricionista Karla Leal, en un artículo para la revista médica Tua Saúde, ambos nutrientes son necesarios para para la formación y el mantenimiento de los huesos y dientes. Y de igual manera, su selenio puede preservar la salud de la glándula tiroides.
¿Cuál es la mejor carne para hacer caldo de res?
Si al ir al mercado no sabes qué carne pedir para preparar este platillo, no te preocupes. La idea de seleccionar un buen corte es evitar que su textura quede dura.
De acuerdo con el blog especializado Maxi Carne, los cortes con hueso, colágeno y algo de grasa son los recomendables, debido a que aportan mayor sabor y consistencia al caldo de res durante la cocción.
Así que toma nota: pide chambarete, un corte con hueso que se distingue por su sabor balanceado y es perfecto para cocciones prolongadas, ya que mantiene su jugosidad sin secarse. Su precio es bastante accesible.
Otras alternativas son la costilla de res, el retazo con hueso, la falda o el espinazo, puesto que ofrecen una textura suave y un caldo con fondo ligeramente salado, tanto en cocción lenta como en olla de presión. Eso sí, considera que son más costosos.
¡Ya lo sabes! Para lograr un buen caldo de res debes elegir el corte adecuado; aunque provenga del mismo animal, cada pieza le da un toque diferente al platillo.

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