Cuál es la mejor carne para preparar caldo de res

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- El

es el platillo predilecto de muchas personas no solo por su sabor, sino también por su

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, ya que combinay suele acompañarse con arroz o tortillas.Sin embargo, no todos losofrecen un resultad exquisito, puesto que cada parte de la res aporta una textura y un sabor diferentes. Por eso, hoy te decimos cuál es el mejor.¿Qué tan nutritivo es elDe acuerdo con lay Desarrollo Rural, el consumo de carne de res trae diversos beneficios para el organismo, principalmente por suque ayudan a la reparación de los músculos y el mantenimiento de los tejidos.También es fuente de, que mejora el procesamiento de las proteínas, favorece larojos y mantiene en buen estado elAsimismo, este alimento es, mineral que protege al cuerpo del, favorece la cicatrización de la piel y participa en laMientras que su hierro es fundamental para elen la sangre, al mismo tiempo que permite un mejor funcionamiento del organismo y previene problemas como la fatiga y la debilidad.Otro dato es que, en algunas regiones, este platillo se prepara conque, además de intensificar el sabor del caldo, aporta diversos minerales como el calcio y el fósforo.De acuerdo con la, en un artículo para la revista médica Tua Saúde, ambos nutrientes son necesarios para para la formación y el mantenimiento de los huesos y dientes. Y de igual manera, su selenio puede preservar la salud de la glándula tiroides.¿Cuál es lapara hacerSi al ir al mercado no sabes qué carne pedir para preparar este platillo, no te preocupes. La idea de seleccionar un buen corte es evitar que su textura quede dura.De acuerdo con el blog especializado Maxi Carne, los, colágeno y algo de grasa son los recomendables, debido a que aportany consistencia aldurante la cocción.Así que toma nota: pide, un corte con hueso que se distingue por su sabor balanceado y es perfecto para, ya que mantiene su jugosidad sin secarse. Su precio es bastante accesible.Otras alternativas son la, el retazo con hueso, la falda o el espinazo, puesto que ofrecen unay unligeramente salado, tanto en cocción lenta como en olla de presión. Eso sí, considera que son más costosos.¡Ya lo sabes! Para lograr un buendebes elegir el; aunque provenga del, cada pieza le da unal platillo.