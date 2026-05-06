Jalisco será sede de la Guía México Gastronómico 2027: Poblete

Guadalajara (México), 6 may (EFE).- La edición 2027 de la Guía México Gastronómico, la más importante de la industria restaurantera en el país, tendrá como sede el estado de Jalisco, anunció este miércoles en Guadalajara su fundador y director, Claudio Poblete.

Guía México Gastronómico 2027 tendrá sede en Jalisco

Añadió que este listado de las 250 propuestas culinarias más innovadoras del país ha sido referencia para que otras guías, como Michelin, se interesen en México.

"Es un referente, es una antesala y ha sido motivo de entusiasmo para otras guías que se han acercado a México (...) Gracias a nosotros como Michelin han llegado a México porque hemos despertado la curiosidad gastronómica en muchos sentidos", señaló en entrevista con EFE.

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La guía, conocida como ´Los 250 MX´, selecciona anualmente a los mejores restaurantes del país mediante un consejo editorial conformado por chefs, investigadores y especialistas en gastronomía.

Jalisco impulsa la gastronomía con eventos y reconocimientos

De los restaurantes seleccionados en 13 años, 60 % se ubican fuera de la Ciudad de México, lo que fortalece a una industria que genera 2.5 millones de empleos directos en todo el país, dio a conocer Poblete.

La secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, dijo en conferencia de prensa que la inclusión de esta guía coincide con la participación del estado en la Guía Michelin y la realización de eventos como los Food and Travel Reader Awards e ITB Americas, en meses recientes.

Anunció que luego de ser una de las sedes del Mundial 2026, Jalisco tendrá en 2027 el año de la gastronomía al albergar a múltiples actividades que fomenten el turismo gastronómico.

"Hay una historia que queremos contar de la gastronomía en Jalisco, tenemos la ceremonia de la Guía Michelin y probablemente tendremos más ediciones y estamos por anunciar uno de los premios de restaurantes más importantes del continente", adelantó.

Recalcó que restaurantes en la entidad, como Alcalde, Octo, Bruna y Cafe des Artistes, han recibido premios internacionales por sus propuestas gastronómicas.

La publicación de la Guía México Gastronómico 2027 y la premiación serán realizadas del 30 de enero al 2 de febrero del año próximo.

La gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010, al considerar que representa un modelo cultural y una identidad viva.