¿Qué alimentos pueden durar más tiempo en la despensa?

Los alimentos en general son perecederos, pues, aunque unos duren más tiempo en la alacena o en el refrigerador, llega el momento en el que ya no son comestibles y los debemos desechar. Para que evites salir constantemente al supermercado durante la cuarentena, te decimos los alimentos que se conservan por más tiempo.

1. Alimentos enlatados

Estos alimentos suelen tener fechas de caducidad bastante extensas, pues al elaborarlas, suelen someterse a procesos que eliminan las bacterias tanto de los alimentos como del envase y son sellados de manera que no permiten la entrada de organismos que hay en el exterior. De esta manera se evita que se descompongan de manera rápida.

2. Frijoles y arroz

Esta legumbre y grano, respectivamente, son una de las guarniciones más comunes en la mesa de los mexicanos, conocidos como moros y cristianos si se comen juntos, son una excelente fuente de proteínas, vitaminas y minerales que nos dan una sensación de saciedad. Estos son también uno de los alimentos que más duran en la despensa.

3. Sal

Este mineral, no solo nos ayuda a darle sabor a la comida, sino que nos puede durar años y años en la alacena y además, puede ser utilizado para conservar otro tipo de alimentos pues debido a su capacidad de absorber el agua de los alimentos evita la propagación de microorganismos los cuales generan la descomposición de ciertos alimentos.

4. Aceitunas

Las aceitunas son uno de los alimentos más longevos que existen, pues al ser un producto que se mantiene salmuera, una mezcla ácida, evita la proliferación de microorganismos lo cual ayuda a conservar el producto, se estima que pueden llegar a durar hasta 5 o 6 años en un recipiente cerrado.

5. Cereales

El trigo, la avena, la quinoa y otros cereales son alimentos que, si se mantienen en las condiciones adecuadas, pueden durarnos un largo tiempo en la despensa, solo basta con mantenerlos en un lugar fresco y seco para que estos nos duren en perfecto estado.