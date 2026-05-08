A disposición de FGE, conductor que embistió a ciclista en Tequis

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que fue primer respondiente en accidente de tránsito en avenida Carranza, donde el conductor de un vehículo embistió hacia varios ciclistas.

Informó que se activaron los protocolos de emergencia tras el percance registrado la noche de este jueves, que involucró "a un automóvil y a una ciclista, después de terminar una rodada; la mujer lesionada fue trasladada a un hospital, donde se encuentra estable y el conductor fue puesto a disposición de la Fiscalía (FGE), que deslindará responsabilidades".

Detallaron que el hecho se suscitó la noche de este jueves 7 de mayo en la intersección de la Avenida Venustiano Carranza y la Calle Mariano Otero, en el barrio de Tequisquiapan.

Se trató de un choque en ángulo entre un vehículo Nissan Versa y una bicicleta, "inmediatamente se solicitó el arribo de una ambulancia para una persona de sexo femenino, misma que fue llevada a un hospital para su atención, donde se encuentra estable. El conductor del vehículo sedán fue trasladado para certificación médica, resultando sobrio.

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"Posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, autoridad que determinará la responsabilidad en estos suceso".

La intervención de la corporación permitió garantizar el control de la situación desde el primer momento, concluyó la SSPC.