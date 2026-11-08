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A puñaladas, individuo dio muerte a su rival

Por Redacción

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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A puñaladas, individuo dio muerte a su rival
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      Un sujeto que hace unos días en un pleito asesinó a su rival a puñaladas, en el municipio de Santo Domingo, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado que cumplimentaron una orden de aprehensión girada en contra por el delito de homicidio calificado.

      El mandato deriva de lo sucedido el pasado primero de noviembre, cuando el señalado se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas al exterior de un billar del municipio de Santo Domingo, donde se encontró a la víctima, a quien presuntamente insultó y luego lesionó con un arma blanca. Por lo anterior, el agraviado fue trasladado a un hospital comunitario del municipio de Salinas, sin embargo, al arribar al centro médico, ya no contaba con signos vitales.

      La Policía de Investigación inició las diligencias respectivas, lo que derivó en que un agente del Ministerio Público judicializara el caso y un Juez requiriera al probable responsable.

      Agentes de la PDI acudieron con la orden de aprehensión al centro penitenciario de la Delegación La Pila de la capital potosina, donde tenían a José "N" detenido por otro suceso y le informaron sobre el nuevo proceso penal que enfrentará en las próximas horas.

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