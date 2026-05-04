Abandonan auto tras choque en ejido de Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Un vehículo se salió del camino y chocó contra un árbol, a unos metros del acceso al ejido Santiaguillo; los ocupantes abandonaron la unidad.

Este lunes al amanecer, automovilistas y vecinos del ejido mencionado encontraron un vehículo Nissan Sentra blanco sobre un cerro, con daños en la parte frontal.

No había nadie dentro ni en los alrededores, por lo que se presume que el accidente ocurrió durante la madrugada.

Por las huellas encontradas cerca de la unidad, aparentemente el conductor perdió el control y se salió de la carretera, impactándose de frente contra un árbol.

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El accidente fue reportado desde temprano al 9-1-1; sin embargo, hasta las 15:30 horas el vehículo continuaba en el mismo lugar y no había presencia de autoridades.