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Acusan a entrenador de abuso contra deportista

Por Redacción

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Acusan a entrenador de abuso contra deportista
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      La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Ricardo Emmanuel "N", por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado en concurso real homogéneo, en agravio de una adolescente a la que entrenaba en el deporte de tenis.

      Lo anterior, luego de que el imputado presuntamente realizó diversos actos de índole sexual contra una víctima de 13 años de edad en distintos puntos de la capital potosina, tras ganarse su confianza al desempeñarse como su instructor de tenis.

      Durante la audiencia correspondiente, agentes fiscales presentaron los datos de prueba suficientes para que un Juez de Control determinara vincular a proceso al señalado, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

      La autoridad judicial también fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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