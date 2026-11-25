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Presuntos narcomenudistas considerados objetivos delincuenciales que operaban en la ciudad, fueron detenidos en las colonias de La Virgen y en la Industrial Mexicana.

En dos intervenciones distintas, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a David "N", de 34 años, y Luis "N", de 27 años, en La Virgen; así como a Ricardo "N", de 26 años, y Cristian "N", de 18 años, en la Industrial Mexicana, quienes contaban con reiteradas detenciones.

De acuerdo con información de la corporación, los detenidos se dedicaban a la distribución de estupefacientes en la zona, así como al robo con violencia y fueron partícipes de varios reportes por hurto al interior de vehículos.

La primera intervención ocurrió durante recorridos de vigilancia en la colonia La Virgen, donde los oficiales detectaron a David "N" y Luis "N" tripulando un vehículo Nissan, modelo 2024, el cual quedó asegurado junto con 10 bolsas con presunta marihuana que estaban en posesión de los detenidos.

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Por otra parte, Ricardo "N" y Cristian "N", fueron asegurados en la colonia Industrial Mexicana, por la posesión de bolsas con presunta marihuana y por robo al interior de un vehículo.

En ambos casos, durante la captura de datos en la comandancia municipal, se detectó que estas personas cuentan con reiteradas detenciones por narcomenudeo y por robos con violencia, por lo que son considerados objetivos generadores de incidencias delictivas en la zona metropolitana.Al concluir su registro y la certificación médica correspondiente, finalmente fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado, junto con la unidad y sustancias aseguradas.