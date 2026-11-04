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Agarran a ocho viciosos en un día

Por Redacción

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Agarran a ocho viciosos en un día
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      Durante las últimas 24 horas, siete hombres y un adolescente de 17 años, detectados en posesión de estupefacientes, fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad, por su probable participación en delitos contra la salud.

      En distintas intervenciones durante patrullajes preventivos en las colonias Hogares Ferrocarrileros, Praderas del Maurel, Rancho Blanco, fueron detenidos por la posesión de dosis de presunta metanfetamina; Eduardo "N" de 38 años, Alberto "N", de 28 años, y César "N", de 23 años.

      También, conforme a los protocolos, dando aviso a sus padres, un menor de 17 años fue detenido en la colonia Las Flores, por encontrarle en posesión de dosis de aparente cristal.

      De igual manera, fueron detenidos respectivamente en las colonias La Virgen, San Francisco de Asís, La Foresta, Hacienda Bonita, por la posesión de dosis de  supuesta marihuana Ricardo "N", de 32 años; Homero "N", de 46 años; Fermín "N", de 18 años; y Juan "N", de 20 años.

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      Después de informarles el motivo de su aseguramiento, los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas.

      En el caso de Ricardo "N", detenido con bolsas de supuesta marihuana, se detectó que cuenta con distintas detenciones por robo, portación de armas y tiene varios ingresos penitenciarios por estar involucrado en incidencias delictivas en la zona metropolitana. 

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