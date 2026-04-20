Agentes sorprenden a sujeto con arma de fuego

Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un sujeto que cargaba un arma de fuego en su camioneta, lo detectaron cuando circulaba por la carretera a Zacatecas, esto en el marco de las acciones de seguridad y vigilancia realizadas en las cuatro regiones.

Inicialmente los agentes realizaban recorridos por la carretera referida cuando detectaron que una camioneta color blanco era conducida en forma temeraria, por lo que determinaron marcarle el alto al conductor para una investigación.

El individuo dijo llamarse Arturo "N", de 48 años, el cual resultó que traía en la camioneta un arma de fuego calibre .30 y un cargador desabastecido.

Por tal motivo se procedió a su detención y junto con lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación conforme a derecho.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado fortalece las acciones para mantener la paz y el orden, reforzando los operativos preventivos.