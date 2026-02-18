logo pulso
Seguridad

Alerta por incendio forestal en Mexquitic (video)

El siniestro se extiende desde la zona de Milpillas hasta Las Cruces

Por Pulso Online

Febrero 18, 2026 01:53 p.m.
A
Alerta por incendio forestal en Mexquitic (video)

Un enorme incendio forestal mantiene a las autoridades en alerta en Mexquitic de Carmona.

De acuerdo con los reportes, el siniestro se ubica desde la fracción de Milpillas hasta las Cruces, en el vecino municipio.

Cuerpos de emergencia ya se encuentran en la zona, mientras la columna es visible desde el oriente de la capital.

Información en desarrollo... 

MINUTO A MINUTO

Alerta por incendio forestal en Mexquitic (video)
Alerta por incendio forestal en Mexquitic (video)

Alerta por incendio forestal en Mexquitic (video)

SLP

Pulso Online

El siniestro se extiende desde la zona de Milpillas hasta Las Cruces

