Alerta por incendio forestal en Mexquitic (video)

Un enorme incendio forestal mantiene a las autoridades en alerta en Mexquitic de Carmona.

De acuerdo con los reportes, el siniestro se ubica desde la fracción de Milpillas hasta las Cruces, en el vecino municipio.

Cuerpos de emergencia ya se encuentran en la zona, mientras la columna es visible desde el oriente de la capital.

Información en desarrollo...

