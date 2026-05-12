Amplían días y horarios de cierres viales por megapuente

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero, informó que debido a la complejidad de las maniobras y para garantizar la seguridad de las y los trabajadores, así como de los automovilistas, los cierres viales en torno al megapuente de Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí se ampliarán hasta el 14 de mayo.

Explicó que serán en un horario de 19:00 horas a 5:00 de la mañana, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, utilizar rutas alternas y mantener paciencia durante estos trabajos.

Destacó que esta etapa forma parte de las últimas fases de construcción para la entrega del proyecto, el cual, permitirá una movilidad más ágil, segura y moderna.

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