Amplían días y horarios de cierres viales por megapuente
Las maniobras en Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí continuarán hasta el 14 de mayo
La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero, informó que debido a la complejidad de las maniobras y para garantizar la seguridad de las y los trabajadores, así como de los automovilistas, los cierres viales en torno al megapuente de Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí se ampliarán hasta el 14 de mayo.
Explicó que serán en un horario de 19:00 horas a 5:00 de la mañana, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, utilizar rutas alternas y mantener paciencia durante estos trabajos.
Destacó que esta etapa forma parte de las últimas fases de construcción para la entrega del proyecto, el cual, permitirá una movilidad más ágil, segura y moderna.
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