logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Felices de ser mamás

Fotogalería

Felices de ser mamás

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Amplían días y horarios de cierres viales por megapuente

Las maniobras en Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí continuarán hasta el 14 de mayo

Por Redacción

Mayo 12, 2026 02:24 p.m.
A
Amplían días y horarios de cierres viales por megapuente

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop)Isabel Leticia Vargas Tinajero, informó que debido a la complejidad de las maniobras y para garantizar la seguridad de las y los trabajadores, así como de los automovilistas, los cierres viales en torno al megapuente de Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí se ampliarán hasta el 14 de mayo.

Explicó que serán en un horario de 19:00 horas a 5:00 de la mañana, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, utilizar rutas alternas y mantener paciencia durante estos trabajos.

Destacó que esta etapa forma parte de las últimas fases de construcción para la entrega del proyecto, el cual, permitirá una movilidad más ágil, segura y moderna.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Obra de puente elevado genera largas filas de autos

La Policía de Soledad habilita rutas alternas y señalización preventiva en la zona

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Amplían días y horarios de cierres viales por megapuente
Amplían días y horarios de cierres viales por megapuente

Amplían días y horarios de cierres viales por megapuente

SLP

Redacción

Las maniobras en Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí continuarán hasta el 14 de mayo

Bache provoca accidente de motociclista en avenida Colorines
Bache provoca accidente de motociclista en avenida Colorines

Bache provoca accidente de motociclista en avenida Colorines

SLP

Redacción

Paramédicos brindaron primeros auxilios al joven motociclista lesionado en el accidente frente al Deportivo Universitario.

Localizan cadáver en camino a San Pedro
Localizan cadáver en camino a San Pedro

Localizan cadáver en camino a San Pedro

SLP

Redacción

Elementos de la Guardia Civil de Soledad y la PDI acudieron al lugar para asegurar y procesar la escena

Gigantesco incendio de basurero en Valles
Gigantesco incendio de basurero en Valles

Gigantesco incendio de basurero en Valles

SLP

Redacción