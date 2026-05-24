Aparatoso choque contra puente peatonal en Salvador Nava

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Una persona resultó lesionada luego de que el vehículo en el que viajaba chocara contra la estructura de un puente peatonal sobre Salvador Nava.

El reporte se registró después de las 12:00 horas de este mediodía. De acuerdo con la información, un automóvil Chevrolet Aveo color blanco circulaba sobre los carriles centrales de Salvador Nava con dirección hacia Las Lomas.

Al incorporarse al carril lateral, a la altura de la calle José Guadalupe Torres, la unidad se descontroló, salió hacia su derecha y chocó contra la guarnición, para después continuar sin control hasta impactarse contra la estructura del puente peatonal.

Paramédicos de Urgencias Básicas de Protección Civil Municipal trasladaron a la conductora, de 55 años, para su valoración médica.

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Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal tomaron conocimiento del accidente.