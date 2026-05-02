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Aparatoso choque en carriles centrales de la Rioverde

Un conductor fue valorado en el lugar; no hubo traslados

Por Redacción

Mayo 02, 2026 09:42 p.m.
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Aparatoso choque en carriles centrales de la Rioverde

Un accidente vial entre tres vehículos se registró la noche de este lunes en los carriles centrales de la carretera a Rioverde y la calle Adolfo López Mateos, en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

De acuerdo con el reporte, en el percance participaron un Nissan Sentra, un Volkswagen Pointer y un Nissan Versa. El hecho fue reportado alrededor de las 21:00 horas.

Accidente en Soledad

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a uno de los conductores; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.

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Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.

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