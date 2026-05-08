Aparatoso choque y volcadura en avenida Chapultepec
El accidente ocurrió antes del mediodía en la colonia Colinas del Parque
Choque y volcadura ocurrieron en avenida Chapultepec y la calle de los Laureles en la colonia Colinas del Parque.
Los hechos sucedieron antes de las 12:00 del mediodía cuando el conductor de una camioneta VW Tiguan circulaba sobre la avenida Chapultepec, con dirección al circuito Potosí. Al llegar a la calle de los Laureles, el conductor de un VW Passat SEL salía de dicha calle.
Al incorporarse a la avenida Chapultepec, el Passat impactó a la camioneta Tiguan de color negro en la parte lateral trasera, lo que provocó que la Tiguan diera un medio giro y terminara volcada sobre su lado izquierdo. Una persona resultó con golpes leves que no ameritaron traslado.
Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente para las investigaciones correspondientes.
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