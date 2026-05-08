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Aparatoso choque y volcadura en avenida Chapultepec

El accidente ocurrió antes del mediodía en la colonia Colinas del Parque

Por Redacción

Mayo 08, 2026 12:35 p.m.
A
Aparatoso choque y volcadura en avenida Chapultepec

Choque y volcadura ocurrieron en avenida Chapultepec y la calle de los Laureles en la colonia Colinas del Parque.

Los hechos sucedieron antes de las 12:00 del mediodía cuando el conductor de una camioneta VW Tiguan circulaba sobre la avenida Chapultepec, con dirección al circuito Potosí. Al llegar a la calle de los Laureles, el conductor de un VW Passat SEL salía de dicha calle.

Al incorporarse a la avenida Chapultepec, el Passat impactó a la camioneta Tiguan de color negro en la parte lateral trasera, lo que provocó que la Tiguan diera un medio giro y terminara volcada sobre su lado izquierdo. Una persona resultó con golpes leves que no ameritaron traslado.

Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente para las investigaciones correspondientes.

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